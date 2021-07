Matt Damon se confiesa en Cannes

Cannes, Francia | AFP.- La carrera de Matt Damon podría haber sido aún más taquillera si cabe. Desde "Avatar" a "Minority Report", el actor estadounidense declinó roles de calado y vio pasar la posibilidad de dirigir la oscarizada "Manchester frente al mar", según explicó en Cannes.

De paso por el festival para presentar su último trabajo, "Stillwater", de Tom McCarthy, Damon dio una charla sobre sus decisiones como actor, siempre motivadas "por quién dirige la cinta" y recordó aquellos primeros días en que junto a Ben Affleck llamaban a la puerta de Hollywood presentando el guion del "Indomable Will Hunting".

- Con "Avatar", "ahora sería billonario" -

Damon, de 50 años, ha protagonizado casi un centenar de títulos y rodado con los directores más cotizados, desde Steven Soderbergh a Ridley Scott pasando por Christopher Nolan.

Pero si la agenda se lo hubiese permitido, no habría declinado "Avatar" (2009), de James Cameron, la película más taquillera de la historia.

"James me propuso actuar y el 10%" de la recaudación, dijo Damon. "Ahora sería billonario", me "habría comprado un cohete y estaría en el espacio", dijo.

Además "dejé escapar la posibilidad de trabajar con él, la próxima vez que me lo proponga, lo haré gratis".

También podría haber actuado junto a Tom Cruise en "Minority Report" y en "El planeta de los simios", de Tim Burton. Pero ya se había comprometido con el lanzamiento de la trilogía Bourne y "Ocean's 11", lo que a fin de cuentas contribuyó a engrandecer su fama.

Damon ha "estado a punto de dirigir varias veces", como fue el caso de "Manchester frente al mar", de la que fue productor.

- Eastwood lo quiere a la primera, De Niro se toma su tiempo -

Bajo las órdenes de Clint Eastwood en la película "Invictus", Damon no tuvo derecho al error. "Primer día, primera toma. Pido a Clint volver a empezar de nuevo y me dice: '¿Por qué? Quieres hacer perder el tiempo de todo el mundo?'"

En cambio, en "El buen pastor", el actor se hizo al "estilo repetitivo" de Robert de Niro: para una escena pronunció "las mismas siete líneas durante 44 minutos. Hay que tener mucha disciplina".

- Ben Affleck durmiendo en el sofá -

Antes de codearse con los grandes nombres de Hollywood, tuvo que abrirse camino. El guión del "Indomable Will Hunting" que escribió junto a su amigo Ben Affleck lo cambió todo.

"Éramos tres en un apartamento horrible, Ben dormía en el sofá y le salían las piernas". Pero en 1994, vendieron el guión. "Nunca habíamos tenido tanto dinero y los dos salimos directo a comprarnos dos Cherokees".

La suma también les permitió buscar una vivienda mejor y para probar su solvencia, "presentábamos la portada de la revista Variety que hablaba de nosotros. Sin ese artículo, no hubiésemos podido alquilar nada".

Tres años más tarde, Damon y Affleck ganaron el Óscar al mejor guión y el primero estuvo también nominado como mejor actor.

- Su vida "aburrida" y la "normalidad" de Brad Pitt -

Casado con la argentina Luciana Barroso, con quien tiene cuatro hijos, Damon se alegra de ser un tipo "aburrido" y que los paparazzi hayan dejado de interesarse por su vida privada. "No ganarían mucho dinero apostados frente a mi casa", aseguró.

Se estima con más suerte que su amigo Brad Pitt, un "tipo tan normal" pero "rodeado de gente completamente loca". "Yo no podría". "Me siento muy afortunado porque a mí me tocó lo mejor: puedo hacer el trabajo que quiero y toda esta m... la mantengo al margen".

app/es/mis

© Agence France-Presse