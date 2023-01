“Me siento fresco” dice Leonardo Álvarez sobre su papel en “El señor de los cielos”

La octava temporada de la serie “El Señor de los Cielos” sigue cautivando a los miles de fanáticos que miran cada episodio por la señal de Telemundo. Y uno de los personajes que reaparecerá en esta nueva temporada es Leonardo Venegas, hijo de “El chema”, quien es interpretado por el actor Leonardo Álvarez.

El actor y también cantante mexicano se dice contento de volver a formar parte de este proyecto después de los años de pandemia. Asegura que su personaje tendrá un cambio drástico durante los próximos episodios en los que vivirá situaciones extremas y de mucha acción.

“Me siento fresco e incluso te das cuenta de la importancia del personaje en esta historia, te das cuenta que has hecho las cosas bien, se vienen cosas muy importantes. ‘El señor de los cielos’ representa casi todo en mi carrera actoral, ha sido el proyecto que me ha dado más vitrina, la gente me reconoce por esta serie”:

“Como actor cada temporada ha sido un taller de actuación, he vivido escenas de enamoramiento, seducción, y después el personaje cambia a situaciones de drama por buscar a mi padre, y en esta temporada el personaje se hace hombre, tiene el riesgo de morir en cualquier momento, tuvimos todo un entrenamiento de explosivos y manejo de armas”, refirió.

Sobre las fuertes críticas que a menudo reciben este tipo de producciones, pues algunos consideran que hacen ‘apología del delito’, Leonardo Alvárez reiteró que lo que vemos en la televisión es solo “ficción” y que las noticias están llenas de situaciones reales sobre el narco en nuestro país.

“Es una ficción, son paralelismos con la vida real, (...) hay muchas series y documentales sin filtros porque vivimos también en el castigo de tener crítica de eso, cuando es la realidad, si queremos un contenido más nuestro gusto, vemos la noticias con la captura de Ovidio y demás. Qué más quisiéramos que no tener este problema, pero siempre, siempre lo que pasa en televisión es lo que pasa en nuestra vida”, señaló.

“El señor de los cielos” se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas a través de la señal de Telemundo.