Nilüfer Yanya no le huye al dolor

Nilüfer Yanya es una cantautora londinense que debutó con Miss Universe (2019), un disco que la dio a conocer como una artista singular, enfocada no sólo en producir canciones con un estilo propio, sino inspiradas en temas como la salud y el bienestar, las cuales fueron recibidas de una manera particular, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Poseedora de un estilo único y un talento innato, la artista no tardó en dar a conocer otro mini álbum titulado Feeling Lucky?, en el cual exploró su fascinación por las melodías al estilo del rock alternativo de los noventas, esta vez inspiradas en temas como el resentimiento, el miedo a volar y el concepto de la suerte.

Hija de dos artistas visuales (su madre, irlandesa-barbadense, es diseñadora textil y la obra de su padre nacido, en Turquía, se exhibe en el British Museum), la creatividad forma parte de su entorno natural desde pequeña.

Al poco tiempo de haber dado a conocer sus primeras canciones, le comenzaran a llover elogios de parte de la prensa especializada, como ocurrió con Pitchfork, que comentaba en aquel entonces: “El debut eufórico de la cantautora británica lleva los crisoles aventurados del pop-rock a nuevas alturas con sus composiciones ilusorias y su gran voz”.

Mientras su reputación subía como la espuma, la artista aprovechó para relanzar sus primeras dos referencias discográficas, pero en formato de vinil, dentro de un nuevo lanzamiento titulado Inside Out, material que por otra parte sirvió para recaudar fondos para Artists in Transit, una organización altruista que Nilüfer fundó junto con su hermana Molly para ofrecer talleres de arte a gente desplazada y a comunidades que afrontan dificultades.

Foto: Cortesía

EL SEGUNDO ASALTO

Este mes la artista dio a conocer su segundo disco de estudio, llamado Painless, un trabajo en el que toma una dirección sonora más directa, reduciendo su amplia paleta de posibilidades a un puñado de ideas robustas que giran alrededor de armonías melancólicas y beats en bucle, en pocas palabras, una continuación de lo que ya había dado a conocer, pero en una entrega mucho más pulida.

El álbum fue grabado entre un estudio en un sótano en Stoke Newington y Riverfish Music, en Penzance, con la ayuda de un robusto equipo de colaboradores, entre los que figuran Wilm Archer (productor de su primer disco), además del fundador de DEEK Recordings, Bullion; el productor de Big Thief, Andrew Sarlo, y el músico Jazzi Bobbi.

El primer sencillo que se dio a conocer de esta nueva etapa fue "Stabilise", una canción sobre lo mundano de la ciudad en donde las peleas de perros, los departamentos pequeños y los edificios infinitamente altos pueden inducir claustrofobia.

"Estuve pensando mucho sobre cómo el entorno influye o cambia nuestra percepción de las cosas. Gran parte de la ciudad es sólo gris y concreto, no hay escape”, dijo la artista después de lanzar este corte.

Sobre el videoclip de dicha canción, realizado también en colaboración con Molly, cuenta que juega con la idea de que nosotros somos los únicos capaces de salvarnos o de perdernos a nosotros mismos.

A unos cuantos días de la salida de este segundo asalto, decenas de medios internacionales se sumaron a la lista de reseñas y alabanzas hacia la obra de Nilüfer, desde Rolling Stone hasta MTV, quienes no tardaron en celebrar el lanzamiento de esta nueva tanda de canciones.

Por su parte, su sello discográfico consideró que Painless es una obra que obliga al oyente a enfrentarse a la incomodidad que viene con muchos de los más grandes retos de vida, ya sean problemas de relaciones, lidiar con la soledad o con la búsqueda de nuestro yo interior.

“Es un disco sobre las emociones'', añade Yanya. “Creo que es más abierto si lo comparamos con Miss Universe; si tuviera que resumir la esencia de este nuevo álbum, diría que ya no me da tanto miedo admitir mis sentimientos".

Y acerca de este nuevo disco, que ella misma define como “catártico”, la artista habla más a profundidad para los lectores de El Sol de México.

Foto: Cortesía Molly Daniel

Nilüfer, ¿el título de este disco (Painless) es una afirmación o un deseo?

Bueno, en realidad era un poco de ambos, ya que estaba pensando en la forma en que abordamos el dolor y en cómo a menudo tratamos de alejarnos de él, de tener una existencia sin dolor, lo cual es imposible, y es más, tal vez ni siquiera sea bueno, porque no se puede ser feliz sin vivir el dolor… Me pareció un tema interesante, porque también tiene que ver con la realización del disco. Al principio no tenía deseos de escribir, pero cuando comencé a trabajar con mis amigos de repente se convirtió en esa idea, en algo que no fue nada fácil y que creo que se refleja en el proceso.

Nos llama la atención que tu música, además de tener un estilo propio, aborda una serie de temas y preocupaciones puntuales.

Sí, pues creo que hablo mucho de esas cosas que nos pasan por la cabeza y de las conversaciones que a veces tenemos con nosotros mismos, así que se siente como una autorreflexión. También me gusta mucho pensar en la imagen que tenemos de nosotros mismos dentro de este mundo.

Si sólo tuvieras que destacar una canción de este álbum, ¿cuál sería tu favorita?

Eso es muy difícil, pero en este momento elegiría “L/R”, realmente amo esa canción porque fue la primera que escribí para el disco y porque cada vez que la toco o la escucho me lleva de vuelta a ese espacio inicial y a ese momento en que de repente volví a tener esperanza y a sentir ese tipo de energía muy positiva, fue una gran sensación que me gusta recordar.

Estás rodeada de un gran equipo en la producción. Háblanos de las personas que te ayudaron a redondear estas canciones.

Trabajo mucho con mi amigo Will Acha, con él hicimos unas seis o siete canciones de este disco, aunque también hubo dos canciones que hice con mi productor y amigo Bullion, y una más que hice mi amigo Jessy, que también toca en mi banda, además de otra con un productor de Los Ángeles llamado Andrew Solo, aunque con él sólo trabajamos vía remota, a través de internet… Ellos fueron el equipo principal.

Foto: Cortesía Molly Daniel

Painless está disponible en formatos físicos y digitales, incluso en Bandcamp. ¿Tienes alguna predilección por alguna de estas formas de distribuir tu música?

Realmente no… No tengo una forma favorita. Crecí escuchando música en YouTube, así que para mí es la forma normal de escuchar música. Claro que es muy bueno que la gente compre discos o que los tenga físicamente, pero yo no tengo una forma favorita.

¿Y cómo te gusta escuchar música, cuando lo haces por ejemplo en YouTube?

Probablemente en casa, tal vez cocinando o algo así, quizá puede sonar aburrido pero realmente disfruto escuchar música mientras cocino.

Acaba de arrancar una gira por Europa que luego desembocará en Norteamérica. ¿Hay planes de pasar por México?

Sí, yo espero que podamos hacerlo hacia finales de año... Aunque aún no me lo han asegurado.

¿Qué más sigue para ti en el futuro cercano?

Me gustaría irme a otro lugar por un tiempo. Necesito tener nuevas experiencias. Y musicalmente hablando, me gustaría intentar producir mi propia música y tener mi propio estudio, en mi propio espacio. Ya estoy muy concentrada en eso.

Mucha suerte y gracias.

Gracias a todos ustedes por escuchar mi música… Espero que les guste este nuevo álbum, gracias de verdad por apoyar mi música donde quiera que se encuentren.

