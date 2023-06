Bebe Rexha comparte con sus seguidores el resultado de aventar celulares al escenario

La velada de los seguidores de Bebe Rexha tuvo que concluir abruptamente luego de que uno de los presentes tomara la decisión de lanzar su celular al escenario, el cual lamentablemente impactó en el rostro de la cantante.

Horas después de lo acontecido, la cantante publicó en su Instagram oficial un par de fotos donde se le puede apreciar el ojo morado y con unas puntadas a la altura de su ceja. En la descripción de la foto expresa encontrarse bien.

Gossip Bebe Rexha, así llegó al éxito

En el video que circula en redes sociales, Bleta Rexha, mejor conocida por su nombre artístico ‘Bebe’, cayó de rodillas en el escenario luego de que un celular proveniente del público impactara contra su rostro.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2023

Luego de recibir el golpe, la cantante les dio la espalda a los asistentes y mientras la música sonaba, era escoltada a backstage por su equipo. Se dice que el responsable del incidente fue escoltado fuera del recinto por el equipo de seguridad.

Este incidente ha despertado un debate en redes sociales donde internautas debaten las “etiquetas en los conciertos”, donde señalan lo que se debería y no se debería de hacer. “Todos estábamos teniendo la noche de nuestras vidas, incluida Bebe, estábamos pasándola genial, digo, ¿quién hace ese tipo de cosas?”, expresó un usuario.

“Posiblemente no tenían la intención de lastimarla, o tal vez sí. De igual forma no está bien aventar cosas al escenario, no eres nadie especial, solo eres realmente egoísta porque los artistas están allá arriba dándolo todo para brindar un buen espectáculo. Tengan algo de respeto”, agregó otro usuario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La cantante visitaba el recinto neoyorquino como parte de su gira “Best F’n Night Of My Life” que arrancó el mes pasado en Phoenix, Arizona. Bebe Rexha es una cantante y compositora estadounidense de origen albanés, su salto a la fama fue gracias a la colaboración en el sencillo “Take Me Home” del grupo Cash Cash y también es reconocida por haber compuesto la canción “The Monster” que Eminem y Rihanna interpretan.