Fernanda Martin arremete contra comentarios sobre su cuerpo

En un video de TikTok, Fernanda Martin, locutora y creadora de contenido, señala la insistencia que tienen algunas personas con opinar sobre su apariencia física y su salud. Martin explicó que de todo el contenido que sube a TikTok, siempre aparece la leyenda “Fernanda Martin delgada” en el buscador de contenido relacionado.

En el video muestra unas fotos de ella misma en el 2014, en donde explica que a pesar de haber sido en la época en la que más delgada se encontraba, estaba atravesando un fuerte trastorno alimentario. “Esta persona no se tomaba uno ni dos, se tomaba hasta tres redotex para no sentir hambre al día siguiente”, comentó.

OMG! ¿Maya Nazor responde a Karely Ruiz por hablar de su bebé?

El Redotex es un medicamento “milagro” que por muchos años fue comercializado para reducir el apetito y quemar grasa. Era promocionado como un atajo para perder peso de forma rápida. En mayo del presente año, Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dio a conocer los efectos secundarios que dicho medicamento provocaba que el metabolismo de los consumidores permaneciera peligrosamente alterado.

@fernandamartinofi Cuidado con tus palabras ✨ ♬ sonido original - 🎙️Fernanda Martin📻

La locutora comentó que pese haber experimentado dolores de cabeza horribles, en ese entonces no sentía la necesidad de detener su consumo. “Esta persona recibió más aplausos, más aceptación, más elogios, más cumplidos que nunca. Yo estaba destruyendo mi cuerpo y mi alma, y sólo recibía comentarios como: por fin te ves bien, ahora sí no te vayas a dejar, no te descuides”, puntualizó.

Al final del video deja un mensaje en el que expresa que nunca se sabe por lo que está pasando las otras personas y que no se debería hablar sobre su cuerpo. “Lo que para ti es un cumplido, para el otro puede ser la sentencia de muerte”, finalizó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo