Pleitazo entre Yeri Mua y Jeni de la Vega

Lluvia de ofensas se dan las influencer Yeri Mua y Jeni de la Vega a través de redes sociales, pues mientras la ex de Peso Pluma dice que una mujer tan "cochina" como la Bratz veracruzana, no la representa como mexicana, la otra contesta que ella es muy superior en todos los aspectos a la rubia.

"¡Qué oso! que este circulando un video donde se exponga tu intimidad, eso a mí, perdón pero no me representa como mexicana", menciona Jenni, mientras la Bratz jarocha responde: "Yo me preocupo por mi f*:'&&, que las demás se ocupen del suyo".

Estas declaraciones se hacen tras un polémico video donde Yeri confesó con un lenguaje muy coloquial haber tenido una fuerte infección vaginal, motivo qué hizo hablar a De la Vega y burlarse por "cochina", situación que hizo estallar a Yeri y decir que no se ande colgando de su fama porque además ni la conoce.

Tal parece que la ex de Peso Pluma, anda buscando sobresalir en cualquier medio pues desde que salió con el cantante de corridos tumbados (un mes) ya nadie habla de ella más que por sus polémicas declaraciones en contra de Yeri Mua, quien no se ha quedado callada ante los ataques y como dice: "yo sigo viviendo mi vida, gastando mis millones, le arda a quien le tenga que arder".

