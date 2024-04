Con engaños anexan a Shocker

“No soy un amigo cercano de Shocker, pero no quería que él pasara lo mismo que Abismo Negro”, así comenzó la plática del luchador Latín Lover a través de su canal de YouTube.

El luchador realizó una transmisión en vivo donde aclaró varias especulaciones que se han dado a raíz del lamentable hecho donde en un video se observa a Jair Soria “Shocker”, cuando es detenido, subido a una camioneta de la policía en Oaxaca en ropa interior y esposado.

“Me llega un video bastante fuerte donde Shocker se está haciendo daño con una sábana (…) es fuerte, pero es la verdad él se trataba de quitar la vida; yo le envío el video a Edson, quien tiene el canal “Blog de la Lucha Libre”, él me dice -que fuerte Latín, ¿qué onda, abordó la nota-, (…) yo le dije que, si él no lo hacía, otro medio lo haría y lo iban a trasgiversar”.

El luchador platica en su canal, que después que se dio la noticia muchos fueron quienes lo etiquetaron para ayudar a su compañero, “incluso Edson me dijo que Gisela, la pareja de Jair, estaba buscando ayuda”.

Víctor menciona que la situación le recordó mucho lo que le pasó a “Abismo Negro”, otro luchador que en la cumbre de su carrera perdió la vida a causa de las drogas y excesos.

“No quería que esto pasará con otro compañero y aunque no somos muy amigos, era momento de hacer algo por él”.

En el video Latín relata que la pareja sentimental del luchador, Gisela Giménez se puso en contacto con él y le explicó que requerían ayuda urgente, pero por desgracia no contaban con los recursos económicos.

A través de la cuenta de Instagram del boxeador Julio César Chávez, Latín se puso en contacto y le explicó la situación de Shocker “no lo conozco, (refiriéndose al Julio César), le envié el mensaje contándole la situación y él me dijo, ¡adelante!, te pongo en contacto con la gente y aquí lo recibo”, indicó.

“Fue que me puse en contacto con Gisela y le mencionó, ya está, lo van a recibir en la clínica; ella me dice que no cuentan con el dinero para el traslado y además que Shocker les había advertido que no se internaría en ningún lado”.

Latín Lover indicó que Dorian Roldán Peña, director de la empresa AAA, le ayudó con los pasajes tanto de Jair como Gisela y entonces crearon el engaño para poder llevarlo.

“Grabé un audio donde le indicaba a Gisela que me habían pasado su teléfono y que quería comunicarme con Shocker para una firma de autógrafos; ella le mostró el mensaje a Jair y este se puso en contacto conmigo”.

“Tras la llamada de Shocker, le explicó que por desgracia su video se hizo viral, pero un promotor en Culiacán quería una firma de autógrafos con él, pero no había mucho presupuesto (…) son solo 15 mil pesos, le dije, -Si, acepto, me hace falta dinero mi Latín-, me dijo y pactamos. Dorian me dio 3 pasajes, 1 redondo para Gisela y otro para Jair, sin regreso, hasta que se cure y espero que cuando salga, no me quiera golpear”, dijo divertido durante su podcast.

Finalmente el luchador mencionó, que el luchador, se quedó tranquilo en la clínica del exboxeador Julio César Chávez en Culiacán y alertó a los aficionados de no caer en engaños con cárteles donde se asegura que Shocker estará presente en algunas plazas, “esto es falso, él ya se encuentra internado buscando su pronta recuperación”.

