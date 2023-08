Ganadora del sombrero de Taylor Swift desmiente rumores

Elena, la swiftie que ganó el primer sombrero de “22” en México, sale a desmentir rumores sobre su identidad y a contar su versión sobre cómo fue elegida por el equipo de Taylor Swift durante el primer concierto en México.

Los conciertos de Taylor Swift en México causaron furor en todo el país. Desde comentarios sobre la derrama económica que éstas cuatro fechas traerían para la capital, hasta el operativo de seguridad que estaba siendo implementado a las afueras del Foro Sol.

Uno de los aspectos que más dio a comentar fue la identidad de la primera mexicana en recibir el sombrero fedora durante el concierto de la cantante estadounidense.

Mientras que algunos usuarios aseguraban que la chica era hija de un político, promotor de OCESA o incluso alguna actriz pagada para ese momento, la realidad es que Elena es una swiftie muy agradecida por la oportunidad.

“Por un momento creímos que nos iban a sacar del concierto, hasta que de repente nos acercaron al escenario y me subieron a una plataforma. Me dijeron que me acercara y me pusiera de rodillas en el escenario. De repente suena ‘22’, sale Taylor, canta, canta, sigue cantando y entonces me señala a mí, deja el micrófono, se agacha y me dice que el sombrero era mío, me lo puso y me dijo que, si quería un abrazo, a lo que contesté que sí”, relató la fanática a través de un TikTok compartido a través de la cuenta de su hermana mayor.

Así como Elena, otros asistentes del “The Eras Tour” han sido seleccionados de forma aleatoria durante el set de “Speak Now” para recibir el icónico sombrero firmado de la cantante. Ésta tradición se realizó por primera vez durante la tercera gira de la cantante, “Red Tour”. Actualmente, al estar realizando una gira que honra su trayectoria artística, decidió volver a realizar ésta dinámica.