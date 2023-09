¿Por qué los hombres piensan en el Imperio Romano?

Los videojuegos y cierta literatura enfocada en recuperar la gloria del Imperio Romano pudieran ser los responsables del por qué los hombres piensan tan seguido en dicho tema, o eso asegura Candrés Peredo, un creador de contenidos para diferentes plataformas sociales.

Hace unos días se volvió viral el preguntarle a las parejas, a los hermanos, primos y amigos si ellos pensaban en el Imperio Romano y para la sorpresa, y gracia de quienes preguntaban, la mayoría de los hombres contestaron que dicha civilización cruzaba por sus cabezas por lo menos una vez a la semana.

Cultura ¿Te imaginas poder recorrer las calles de Querétaro en un videojuego?

Ante esta experiencia que parece ser universal, el creador de contenido buscó dar su propia respuesta a la interrogante.

“Como millennials estamos un poquito traumados porque nos lo pusieron en la cabeza. Los primeros juegos para PC que yo jugaba era ‘Age of Empires’. Me acuerdo que ahí comenzabas a conocer sobre el Imperio Romano, obviamente en el colegio, luego en juegos como ‘Assassin’s Creed’ también tocaban el tema del imperio Romano y yo no sé si sus padres son como el mío pero me daba a leer las ‘48 Reglas del Poder’, el ‘Arte de la Guerra’”, señaló Peredo en su video de TikTok.

Ante su teoría otros usuarios dejaron su comentario aportando a la discusión. “Yo tengo la teoría de que los hombres que fuimos criados únicamente por mujeres, no pesamos en el imperio romano pero si en la Segunda Guerra Mundial”, expresó una persona. “Mi teoría era que de niños se habían traumado con las películas de ‘Gladiador’, ‘Esparta’, ‘Troya’ y en su subconciente llevan un guerrero”, añadió otra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo