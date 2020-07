Tras queja de Linkin Park, Twitter desactiva video retuiteado por Trump

Twitter desactivó un video de campaña retuiteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una queja de la banda Linkin Park sobre el uso sin autorización de su música.

El video, que usa una versión del éxito del grupo "In the End", fue publicado por el jefe de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, y Trump lo retuiteó el sábado.

En lugar del video ahora se puede leer el siguiente mensaje: "Este archivo ha sido desactivado después de un señalamiento del titular de los derechos de autor".

La banda de rock estadounidense dijo que no ha permitido que Trump o su equipo de campaña utilizaran su música.

"Linkin Park no apoya ni respalda a Trump, tampoco permite que su equipo use nuestra música. Se ha enviado una carta de aviso formal", tuiteó la banda.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued. — LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020

Antes de Linkin Park, los Rolling Stones habían amenazado al mandatario con llevarle ante la justicia si continuaba usando su canción "You can't always get what you want", durante los eventos de campaña.

Asimismo, otros artistas oponen resistencia a que el magnate utilice sus canciones en su campaña hacia las elecciones de noviembre donde buscará su reelección ante el demócrata Joe Biden.

