Pancho Varona habla de su ruptura con Sabina: “Sigo esperando con los brazos abiertos una explicación”

A un año de su última visita, Pancho Varona regresa a Querétaro; esta vez llega solo con su guitarra y las canciones que marcaron su camino junto a Joaquín Sabina, con quien después de 40 años de trayectoria ahora existe una distancia por razones, que dice, aún desconoce.

Su gira en solitario se titula Punto y seguido, y con ella se presentará este 23 y 24 de mayo, a las 20:30 horas, en Bruno Cucina.

Se tratará de un concierto acústico donde el músico español interpretará clásicos de su repertorio como Peces de ciudad, La del pirata cojo, Y sin embargo y Princesa, además de nuevas canciones que ha compuesto en solitario tras la ruptura con Sabina.

“El mismo Joaquín Sabina decía que las épocas de felicidad no sirven para componer canciones, pero en cambio, cuando hay rupturas o disgustos importantes eso te da mucho más material para escribir y para componer que cuando hay felicidad doméstica.

“Así que después de la noticia empecé a tomar decisiones drásticas: hay que volver a componer, hay que volver a escribir, hay que volver a grabar, hay que visitar lugares que hace tiempo no visitas… hay vida después de esos 40 años”, asegura el artista en entrevista con DIARIO DE QUERÉTARO.

Aunque han sido meses de mucha inspiración, Pancho Varona se sincera al otro lado del teléfono y dice que sigue triste y desconcertado por la distancia entre ellos y la manera en que Sabina lo sacó de su nueva gira.

“Yo habría entendido perfectamente que Joaquín decidiera tomar otro camino, por lo que fuera; el problema está en cómo lo hizo, porque después de 40 años me lo comunicó por email y yo creo que la forma correcta habría sido una visita a su casa o que me lo hubiera dicho en una llamada telefónica. Yo sigo esperando con los brazos abiertos a que me llegue una explicación porque todavía no sé cuál es el motivo fundamental por la que no sigo con él (…) Me parece que nos debemos una conversación Joaquín y yo, por eso estoy con los brazos abiertos esperando ese momento”, asiente Varona.

–Además, tienen un montón de hijos en común, muchas canciones…

“Tenemos cien hijos en común, ¡qué te parece! (risas). Así que la verdad tenemos muchos motivos para volver a juntarnos, charlar, darnos un abrazo y seguir cada uno su camino”.

Mientras tanto, adelanta que el próximo mes lanzará oficialmente una nueva canción y después otra y otra hasta conformar un nuevo proyecto discográfico. Los autores a cargo de las letras ahora son dos poetas de Córdoba, España.

“Estoy grabando nuevas canciones, una de ellas saldrá el mes que viene, otra en agosto o septiembre, y tengo previsto grabar otras dos canciones para que salgan en noviembre y otra en febrero. Iré sacando poco a poco los temas y cuando tenga unas cuantas, la idea es juntarlas en un disco”, apunta.

Los boletos para sus fechas en Bruno Cucina están disponibles en el número telefónico: 446 149 0232. Los costos son de 700 pesos en preventa y de 900 el día del evento.