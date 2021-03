Paty Cantú bate su propio récord con Odiarte; supera las 200 mil vistas

Entrar en las listas de popularidad en plataformas digitales se ha vuelto habitual para Paty Cantú. Su sencillo Odiarte, que grabó al lado del venezolano Lasso, a sólo unas horas de su lanzamiento, superó 200 mil visitas en YouTube. En coautoría y producción de Andrés Torres y Mauricio Rengifo (productores del hit Despacito), el tema es el penúltimo que Paty Cantú publica de su álbum La mexicana.

Los meses de pandemia, que la obligaron a trabajar de una manera distinta, también han sido su consolidación como cantautora. Ha estrenado, entre otros, el tema que le da título a su próximo disco y otros como Cuando vuelvas o ¿Te ha pasado?

“Sacar música es doblemente afortunado, porque realmente cumple el propósito que yo me he impuesto, de producir y crear. Es encontrar mi propia humanidad, quizá sanar y responder a los que se sienten incomprendidos o solos, que tomen mi abrazo musical, ahora que no es posible abrazarnos, la música es el medio con en el que podemos hacerlo”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Cada vez que lanzo una canción, lo siento como un momento deseado y afortunado, porque pienso que se unieron muchas cosas: La inspiración, una historia personal y un momento de catarsis para poder desahogar y superar algo. Es la oportunidad de compartir una historia y un pedacito de arte con otras personas y acompañarlos si se han sentido igual o están en la misma situación, es un sentimiento compartido”.

La autora de Llévame contigo, otro tema publicado recientemente, reflexiona acerca de la pandemia: “Ya llevamos 11 meses lidiando con el contagio, viviendo incertidumbres, realidades duras, el ser testigos o protagonistas de grandes pérdidas humanas, pérdidas personales y nuevos retos. Estoy retomando y agradeciendo lo que he podido hacer y lo que he podido aprender, pero también con la expectativa de que a través de las vacunas, de los cuidados, de nuestro poder de adaptación y evolución, saldremos adelante”.

Aunque reconoce que “todavía nos falta un rato para poder regresar a una realidad donde podamos abrazarnos sin tanto miedo”, comparte que tiene esperanza. “Las vacunas que tenemos supongo que son la mejor protección hasta el día de hoy. Creo que nos vamos a ir integrando poquito a poquito, durante el año y al final veremos la luz, con un agradecimiento y con un brillo más grande que nunca, nos volveremos a ver en conciertos y en otros eventos presenciales. En mi caso, añoro subir a los escenarios y estar con el público, es en gran parte mi alimento del alma, así que es lo que espero; sin embargo, lo que más quiero para todos es salud, tanto física como mental, porque sí es complicado lo que se ha vivido hasta el momento”.

Dispuesta a seguir con el proyecto de su nuevo álbum, confirma que continuará compartiendo música y en abril cierra el álbum con el último tema. Con los temas publicados hasta diciembre pasado, La mexicana “fue la producción más escuchada en México después de la de Danna Paola en 2020 y eso me alentó profesionalmente, porque estuve sacando música para acompañar a la gente sin ninguna intención ambiciosa”, explica.

Pero no parará ahí, pues una vez finalizada la publicación de los temas de La mexicana, “viene un álbum nuevo con otro tipo de música, sigo creando letras, estoy produciendo para otros a distancia y eso me permite asociarme y producir proyectos de artistas de España, de México, de Argentina, hay mucho talento nuevo, muchas mujeres que es algo importante para mí, porque a través del proyecto latino Ella es la música, que originalmente es de Estados Unidos, con Alicia Keys al frete, vamos por más oportunidades para las mujeres, cerrando tratos para becas y en comunidades indígenas”.

Finalmente, respecto a La mexicana, abunda: “He elaborado un álbum lleno de matices distintos, sonoramente y en cuanto a emociones. Hay desde country peliculesco, pop clásico, jazz con rap, hip hop con cumbia, sonidos ochenteros, hasta contemporáneos del 2021. Nunca ofrezco algo lineal, que es lo seguro en formatos musicales, pero para mí es aburrido”.