Paty Cantú comparte la historia que inspiró su éxito "Goma de Mascar"

A través de su cuenta de TikTok, Paty Cantú compartió con sus seguidores la historia que inspiró la canción "Goma de Mascar", canción que se popularizó en el año 2010 cuando se estrenó y que ahora la podemos escuchar en algunos vídeos de tiktoks, por lo que los fans no dudaron en cuestionar a la mexicana.

Mientras cocina, en su vídeo Paty comienza contando "estaba en mi casa y yo salía con un tipo que era actor pero la verdad es que era todo lo opuesto a los que me gusta normalmente pero no me di cuenta en el momento", mientras sigue cocinando, la cantante narra que empezó a salir con él pero todo era confuso pues de repente no lo soportaba y lo quería cortar pero esa persona se golpeaba con un zapato en la cabeza pidiéndole que no lo dejara, por lo que ella se asustaba y decidía no terminar esa relación.

"Salí con él como tres meses, me vino a visitar una amiga y él también me visitó por supuesto sin que yo lo invitara, y dijo -ahorita vengo, voy al baño- empecé a platicarle a mi amiga que ya no lo soportaba, pero por alguna razón ese día me daba mucha risa la situación y entonces sonó el timbre, mientras él seguía en el baño, llega un amigo que estaba en un grupo, agarró mi guitarra y comenzó a tocar algo que estaba muy chistoso y en secreto le dije -espera, con eso hay que hacerle una canción al 'insoportable', empecé a cantar 'maldito el día en que te encontré, la hora en la que te miré'", recordemos que esa es la estrofa con la que inicia la canción.

Cantú dice que durante todo ese tiempo, el novio no salió del baño, la canción salió como un chiste que creyó se iba a quedar solo para ella como desahogo personal, pero después decidió sí hacer un demo en el estudio, la mostró en la siquiera y uno de sus managers le comentó que no era buena y que parecía canción infantil, pero alguien más dijo que era un buen balance, así que decidió grabarla, sin saber que se convertiría en todo un éxito.

Los fans agradecieron a Paty por compartir esta historia y en el vídeo que ya cuenta con más de 30 mil likes, los seguidores siguen pidiendo más story time de sus canciones.