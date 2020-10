Kult | Prayer: Viviendo aún la vida loca

Ni al alquimista sonoro más retorcido se le hubiera ocurrido: mezclar en una sola propuesta la vida de las pandillas latinas de los Estados Unidos con la fuerza y la solemnidad del rock oscuro.

Fue hasta hace unos años, en 2013, cuando Leafar Seyer (que escrito al revés, nos deja descubrir su verdadera identidad) y Dave Parley concibieron una propuesta en la que reunían ambos mundos, y a la que bautizaron como Prayers.

Desde entonces, los creadores del género conocido como “cholo-goth” han publicado tres discos y la misma cantidad de mini álbumes, que han encantado a legiones enteras de aficionados al rock gótico de toda la vida. Ahora que están próximos a sacar un nuevo LP, platicamos con los dos integrantes de Prayers, quienes se encuentran en Los Ángeles, California afinando los últimos detalles del que será su cuarto asalto.

-¿Qué nos pueden decir de su nueva canción La vida es un sueño?

-Leafar: Fue una de las primeras canciones que escribí en español, cuando estaba trabajando en el nuevo álbum. Lo que pasó fue que tomé dos años de descanso porque me casé y tuve un hijo; en ese tiempo no estuve creando música, sólo disfrutando a mi familia, hasta que después de dos años mi esposa

-Kat Von D, la tatuadora, empresaria y celebridad de la televisión estadounidense- me dijo: “¿Cuándo vas a volver a trabajar”. Yo traté de empezar a escribir música de nuevo, pero en ese tiempo se me hizo un poco difícil, porque mi mente había cambiado; antes mi vida era solamente Prayers, era todo lo que hacía, además de que todavía estaba viviendo esa vida de noche, me juntaba con mis amigos de la pandilla, y estaba metido en cosas que a veces eran peligrosas. Así que tenía un bloqueo, era muy difícil para mí, por todos los cambios que hubo en mi vida; no me sentía cómodo escribiendo de la misma manera, porque sentía que iba a ser falso, porque ya no estaba en las calles y ya no andaba viviendo la vida loca… Y solo me preguntaba: ¿quién soy ahora?

Si votas por el ala izquierda o por el ala derecha no importa tanto, porque es el mismo pájaro

Otra de las dificultades a las que se enfrentó Leafar Seyer fueron los ataques de quienes lo criticaban a él y a su esposa, después de que se casaron.

“No me dejaban concentrarme, pero después de que lo platiqué con mi esposa como que el bloqueo se fue acabando y de repente empecé a escribir, rápido y fácil, como antes, de ahí salió La vida es un sueño, y así fue como empecé a conectar conmigo otra vez, porque siempre he sido una persona quebrada, ¿me entiendes? Siempre he tenido muchos demonios, y como que empecé a ignorar todo el dolor que siempre he cargado conmigo, y lo empecé a guardar… Fue hasta que permití que volviera a salir, cuando me di cuenta que aún tenía muchísimas cosas que decir y que todavía tenía el fuego prendido. Porque podía hacer otro álbum como Killwave, o como Baptism of Thieves, pero no se trataba de eso”. Leafar cuenta que mientras él dejó de trabajar con Prayers, los demás miembros del equipo aprovecharon para sacar adelante otros proyectos.

“Afortunadamente ellos se pusieron a hacer sus cosas: David, que no había podido explorado todos sus proyectos, sacó su música en solitario como Dave Parley, y empezó a hacer varias colaboraciones, también hizo una colaboración con mi esposa, así que muchas cosas maravillosas salieron de eso… Fue una cosa buena para todos, pero también algo difícil para mí, porque me sentí mal de haberlos dejado abajo”.

La vida es un sueño es un adelanto de Cholo Goth, el disco que saldrá en 2021, y que según nos dicen Leafar y Dave, tendrá solo dos canciones en español, una en espanglish y el resto en inglés.

-Hablando del término “cholo-goth”, que ustedes acuñaron, creo que siguen siendo la única banda que maneja ese estilo.

-Leafar: Sí, somos los únicos que lo hacemos. Digo, a lo mejor hay otros grupos que estén explorando algo similar, pero hasta donde yo sé, ahorita solo lo hacemos David y yo.

-Sus discos anteriores han salido en diferentes formatos. ¿Cómo va a salir el nuevo?

-Leafar: Va a salir en todos: en CD, en vinil y también en digital. Como este lo vamos a sacar independiente, pues le vamos a echar todo el gasoline, todo el gas.

Foto: Matt Lingo

-¿Cómo es el proceso de la creación musical entre ustedes? ¿Cómo trabajan para construir sus canciones?

-Leafar: Normalmente David hace la música y luego me la manda, para que con base en eso yo también trabaje. Antes, como vivíamos juntos, la hacíamos entre los dos, él haciendo su magia con la computadora, con la batería o con las diferentes cosas que usa, y yo escribiendo en una libreta, pero ahora la forma ha cambiado, porque la vida siempre te presenta diferentes caminos de hacer lo que haces…

-Ambos nacieron en México. ¿Qué recuerdos tienen de este país?

-Leafar: Sí, yo nací en Cotija, Michoacán, aunque estuve muy poco tiempo ahí. Pero sí he ido a visitar a mi mamá. ¿Conoces Sahuayo? Ok, mi mamá está ahora ahí… y toda su familia, mi familia, está también en Cotija.

-Dave: Sí, yo nací en Tijuana, y tengo los mejores recuerdos de México. Haber nacido ahí es la mejor experiencia que tuve, aunque acá tenga otro tipo de vida, digamos de mejor posición económica, el haber crecido en Tijuana y todo lo que experimenté ahí, es gracias a todo eso que ahora estoy aquí.

-Y como ciudadanos norteamericanos que ahora son, ¿cómo ven las elecciones que están a la vuelta de la esquina?

-Leafar: No pues están locas men, ¡están todos locos! (risas).

-Dave: Sí, está cabrón. Lo bueno es que yo no puedo votar (risas).

-Leafar: A mí en el pasado no me interesaba la política, pero como en esta pandemia no había mucho que hacer… Y cuando entiendes que lo político también afecta tu vida, pues ya le empiezas a poner atención; todavía estoy aprendiendo un poco.

-¿Qué opinan de las opciones que habrá en la boleta?

-Leafar: Hay un dicho aquí en Norteamérica que dice que tanto el ala izquierda como el ala derecha son parte del mismo pájaro; I mean, si votas por la izquierda o votas por la derecha no importa tanto, porque es el mismo pájaro (risas).”

-Leafar, hace tiempo publicaste un libro. ¿De qué trataba?

-Leafar: Sí fue hace 12 o 15 años. Se llama Living Dangerously; era un libro de grafiti, con mis hermanos que crecieron en eso, porque yo nací siendo cholo; mis tres hermanos eran taggers y estaban en un grupo bien grande en San Diego; eran bien desmadrosos, y yo quise documentar parte de todo ello en ese libro: las historias que pasamos mis hermanos y yo, cuando ellos se metían en cosas… y yo me metía a ayudarlos, ¿me entiendes?

-Si Prayers fuera un platillo, ¿qué ingredientes llevaría?

-Leafar: Shit… pues es que yo soy más simple, pero David, es como un artista cuando come; yo creo que seguramente el platillo tendría aguacate, porque es algo que nos gusta mucho a ambos… ¿Qué más David?

-David: Está difícil… pero sería algo bien fresco, eso sí.

No me sentía cómodo escribiendo de la misma manera, porque sentía que iba a ser falso; porque ya no estaba en las calles y ya no andaba viviendo la vida loca

-Leafar: Sí nos hubieras preguntado antes, seguramente te diría que una mojarra o unos camarones (risas), pero como ahora somos veganos pues no sé… ¡Seguro que aguacate!

-¿Cómo es un show de Prayers, para los que aún no lo hemos visto?

-Leafar: Electrificante y peligroso…

-David: Sí… con mucha energía.

¿Por qué no han venido a tocar a México?

-Leafar: Hemos tenido muchas oportunidades de ir, pero yo aún tengo algunas cosas que estoy peleando aquí en los Estados Unidos, y eso me ha complicado salir y viajar, es por eso que no hemos ido, pero mi corte ya viene muy pronto y cuando eso se arregle seguro lo haremos.

-¿Halloween o Día de muertos?

-Leafar: Día de los muertos, loco.

-David: Día de los muertos también.

-¿Trump o Biden?

-Leafar: Ninguno

-David: Ninguno… ¿puedo escoger los aliens? (risas)

-¿San Judas o la Santa Muerte?

-Leafar: No pues la Santa Muerte loco, pa’ mí.

-David: Ninguno (risas).

-¿Ministry o Nine Inch Nails?

-Leafar: No… ¡Ministry!

-David: Ministry… Ministry.

¿Algún mensaje para sus seguidores mexicanos?

-Leafar: Que los queremos mucho y que esperamos verlos muy pronto.

-David: Igualmente, un abrazo fuerte, nos vemos pronto… No dejen que nada los haga menos, ¡todos pa' arriba!

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía Convierten cárcel en atractivo turístico en la isla de los hombres solos

Mundo Aerolíneas piden fin de las cuarentenas