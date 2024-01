Precariedad detrás del telón: teatreros sufren mala calidad de vida por inestabilidad laboral

Casi el 50 por ciento del gremio teatral en el país considera que tiene una mala calidad de vida y padece precariedad laboral, así lo reveló la publicación del Segundo Estudio del Observatorio Teatral, publicado por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se trata del segundo análisis de datos realizado por la Dirección de Teatro (TeatroUNAM) de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (CulturaUNAM), que en esta edición tuvo como objetivo conocer “la vida y situación de los proyectos escénicos en México”, a través de encuestas realizadas a 201 responsables de obras de teatro presentadas en el país —de un aproximado de mil que se producen al año— entre enero de 2022 y octubre del año pasado.

INESTABILIDAD Y FALTA DE CONTRATOS

En dicho documento, cuyo contenido puede consultarse completo en el sitio www.teatrounam.com.mx, se afirma que las causas de percepción de mala calidad de vida entre los entrevistados son múltiples, de las cuales las principales son: inestabilidad, con 68.3%; carga laboral excesiva, con 10%; desempeñar múltiples trabajos con 8.5%; y falta de seguridad social, con 6.7%.

“Estos datos son preocupantes porque el teatro tiene un ritmo de procedimiento de creación bastante particular. Se tiene que saber la fecha de estreno, pero dependiendo de la obra se tiene que deliberar cuánto tiempo se va a dedicar a los ensayos, que muchas veces (en un 74% de los casos) no son pagados, razón por la que no tienen un ingreso hasta que comienzan las temporadas o están ya avanzadas”, explica Juan Meliá, director de TeatroUNAM, en entrevista con El Sol de México.

“Lo que provoca esto son huecos en la regularidad de ingresos, por lo que (integrantes del algún proyecto) se ven en la necesidad de trabajar en diversas obras y otros trabajos para cubrirlos, perjudicando la vida de las mismas obras y la económica de cada uno”, agrega Meliá.

El segundo estudio refleja que tan sólo en un 24% de las obras producidas se firmaron contratos —la mayoría en la Ciudad de México, con el 36.7%— lo cual permitió a sus integrantes mayores beneficios de periodización de ingresos. Sin embargo, la medición también apuntó a que al menos el 57% de las obras realizadas en el país sostuvo pagos por honorarios, vía ingresos de taquilla, sin ningún tipo de tabulador de sueldos en un 82% de los casos. Razón por la cual carecen de seguro social y prestaciones de ley.

“Lo que pasa es que el teatro tiene diversas formas de construirse, dependiendo mucho del lugar donde se consiguen los recursos para hacerlo y el riesgo. Mientras que en las obras que han tenido financiamiento de algún tipo —un 58% con fondos públicos y/o privados, que fueron un 63%-, sus gastos son más constantes durante el proceso, en los que no, lo que ganan es lo que hay en taquilla, después de los estrenos”, explica el teatrero, quien puntualiza que también hay que tomar en cuenta qué tipo de grupo es el que hace cada obra, el cual puede ser una compañía constituida o un grupo de actores que se junta para un proyecto específico.

PROMOVER DURABILIDAD DE LAS OBRAS

Otro dato, que, según Meliá, es preocupante es que sólo el 20% de las obras alcanza más de 50 representaciones, aunque la vigencia de las obras pueda superar el año en el 47% de los casos, por razones que van desde el interés del público o por la respuesta a distintas convocatorias con fondos públicos. Además, menciona que la mayoría de las presentaciones se concentraron en la zona centro del país, con un 69.3%.

“Lo que haría falta es que todas las instituciones del país, así como la comunidad independiente que lo habita, nos enfocáramos más en trabajar en procesos de circulación articulados en todo el territorio mexicano, con lo cual podríamos darles a las obras una vida más larga, así como generar un ritmo de trabajo mucho más ordenado, para que la calidad de vida de los integrantes fuera mayor”, asegura Juan Meliá, como posible método de regularización del campo teatral.

El documento también arroja datos como el porcentaje del origen de la dramaturgia que se llevó a escena en nuestro país, la creación nacional se lleva un 83%; en contraste con el 7.2% de dramaturgia de ámbito internacional proveniente de España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile, Argentina e Inglaterra.

La encuesta también descubre que si bien la dramaturgia que se presenta es principalmente escrita por hombres con un 61. 3%, en la dirección escénica cada vez hay más presencia femenina al alcanzar un 46.2%. De igual modo se informa sobre los públicos y temas a los que va dirigido el teatro nacional, cuya principal audiencia de destino es el adulto con 73% y juvenil con 64%.