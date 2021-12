¿Quién fue Carlos Marín? El barítono de 53 años que murió a causa del Covid 19

MADRID. Carlos Marín, barítono y productor musical, fallecido hoy a los 53 años, era el único español miembro del cuarteto de fusión de ópera y pop Il Divo, del que forman parte también el suizo Urs Bühler, el francés Sébastien Izambard y el estadounidense David Miller.

Marín, que llevaba ingresado en coma inducido desde el 8 de diciembre en el Royal Hospital de Manchester en Reino Unido, nació en Rüsselsheim, Hesse; Alemania el 13 de octubre de 1968, aunque su origen y educación fueron españoles.

Niño prodigio, a los ocho años grabó su primer disco, El pequeño Caruso, y actuó en público en Granada. Estudió piano, solfeo y cantó con Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y Jaume Aragall, entre otros.

En 1980 inició su carrera de cantante en España, donde participó en varios concursos musicales, como Jacinto Guerrero, Francisco Alonso y Julián Gayarre, en el que quedó segundo en 1996.

Participó en los musicales Los miserables, La Bella y la Bestia, Grease, El diluvio que viene o El hombre de La Mancha, y actuó de barítono en las óperas La traviata, El barbero de Sevilla, La boheme, Lucia Di Lammermoor, Madame Butterfly, La capricciosa Corretta y Marina.

También cantó en la película de animación The nightmare before Christmas de Tim Burton y en 2000 prestó su voz al príncipe en la versión española de La Cenicienta, de Walt Disney.

Desde 2004 formó parte del cuarteto Il Divo, conocido por trasladar al ámbito lírico los éxitos de la música popular, con el que ha vendido más de 26 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo.

Il Divo fue fundado por el productor Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Han grabado hasta ahora nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente For once in my life: A celebration of motown (2021), con los que lograron vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.