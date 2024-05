Raúl Sandoval alista gira internacional, tras su paso por “MasterChef Celebrity”

Mira sólo hacia adelante. Con una nueva hija en la familia, Enya, Raúl Sandoval, ya tiene listo el tour “Dos ases y una reina” con el argentino King Clave y Silvia Zepeda.

Puede interesarte: The Beach Boys no surfeaban, pero reinventaron el pop

“Estamos en los preparativos finales de nuestro tour que arrancamos a mediados de junio, iremos acompañados del mariachi Los Gavilanes de José Alfredo Jiménez. Vamos a Estados Unidos, México, Centroamérica y España. De este tour colocaremos más adelante un álbum digital de las canciones que interpretamos los tres”, adelantó el cantante de ranchero, quien fue el décimo eliminado de “MasterChef Celebrity”.

“Tengo sólo agradecimiento, cada momento que estuve después de la segunda semana de ‘MasterChef Celebrity’, para mí ya era ganancia. La verdad no pensaba llegar tan lejos. No lo creía, yo solo sabía preparar carne asada y huevos, y mi especialidad, la machaca que me salvó y me sacó adelante en su momento, cuando pagué mis estudios y nada más”, recordó en entrevista con El Sol de México.

Gossip Arcángel se “corona” en su Palacio

El también conductor egresado de la primera generación de “La Academia”, vive una buena racha con el nacimiento de su segundo bebé con su esposa Fran Meric. “Ando muy contento, ando súper ocupado con la gira y con la llegada a nuestras vidas de nuestra hija Enya. Estoy feliz de todo lo que viví en ‘MasterChef Celebrity’ y más contento con lo que está por venir.

“Desde tiempo atrás he hecho mucha reflexión. Y ahora con Enya en casa me han servido las terapias que he tomado, siempre preparándome para ser un buen esposo, un buen papá. Enya va a ser mi maestra de vida como mi primogénito Evan”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Raúl Sandoval promociona actualmente el tema “Deja que salga la luna”, y tras su paso por el reality culinario, aseguró que no dejará de cocinar. “En mi casa ya no sólo cocina mi mujer, también yo preparo huauzontles, espárragos, machaca y pollito”.