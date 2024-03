Ryan Gosling conquista los Óscar con “I’m Just Ken”

Han pasado horas desde que los premios Oscar terminaron, pero en las redes sociales todavía se experimenta una oleada de emoción y euforia gracias al performance de Ryan Gosling durante la velada.

Pese a que “What Was I Made For?” fue la rola galardonada a la categoría de “Mejor Canción”, “I’m Just Ken” se fue a casa con el corazón de todo el mundo.

Ryan Gosling conquistó los Premios Oscar con su carisma e interpretación musical que hasta hizo al mismísimo Martín Scorsese bailar.

Foto: Captura de pantalla / Video @francesca.scorsese

No faltó el usuario que realizará un comparativo entre la reacción del director a la presentación de “Lose Yourself” de Eminem en la premiación del 2020, con la gala de anoche.

“Es oficial, Ryan Gosling es mejor que Eminem”, indicó un cibernauta.

its official ryan gosling is better than eminem pic.twitter.com/HjYo9UOsCP — doctor idk (@bigmonkeong) March 11, 2024

No obstante, aunque pareciera que el aclamado director de cine no había disfrutado del espectáculo del intérprete de “Mockingbird”, en su momento se indicó que Scorsese se había tomado un momento para apreciar el talento lírico de Eminem y lo que la canción quería transmitir.

Dejando a un lado la comparativa, Ryan Gosling sí fue el número musical más aclamado de la noche. Tal como lo señalan algunos usuarios, Gosling hizo que todas las “celebridades de élite” se pusieran de pie y actuaran como si estuvieran en un concierto de su boyband favorita.

Foto: EFE

“Dios creó a los hombres y nos mandó a Ryan Gosling como una disculpa”, puntualizó otra cibernauta.

El performance completo de Ryan Gosling se encuentra disponible en YouTube, para quien no tuvo la oportunidad de verlo ayer durante la transmisión de los premios.

