Serie Fallout recrea mundo postapocalíptico del videojuego

El mundo postapocalíptico de la popular franquicia de videojuegos “Fallout” llega a la televisión de la mano de la actriz Ella Purnell, que con su papel de “Lucy MacLean” estelariza la nueva adaptación de este pasatiempo convertido en serie.

Expertos en ambientes en los que se muestra el fin del mundo, Lisa Joy y Jonathan Nolan, son los creativos detrás de esta propuesta situada 200 años después de una guerra nuclear que acabó con el mundo y obligó a los sobrevivientes a habitar en bunkers, que son una especie de refugios subterráneos.

Al salir a la superficie, enfrentarán desde insectos gigantes hasta robots e incluso zombies, a partir de ahí se cuenta la historia de Lucy MacLean, quien abandona su hogar para descubrir lo que queda de la ciudad de Los Ángeles.

Para llegar a interpretar una historia ambientada en una de las sagas más reconocidas del ambiente gamer, la actriz contó la aproximación que tuvo con el videojuego antes de interpretar a su personaje.

“Sabía qué era Fallout antes de recibir los guiones. Había oído hablar de los juegos. Mis amigos lo practican, también mis hermanos. Nunca los había jugado personalmente. Leí el guion y enseguida me enamoré, no sólo del personaje sino también de la historia y el guion. Es ingenioso y divertido. Y el tono de la serie, el equilibrio entre drama y comedia”, dijo la actriz en una entrevista proporcionada a El Sol de México por Prime Video.

“Después de conseguir el papel jugué un poco ‘Fallout 4’. No soy muy buena, ese fue el problema. Me hubiera gustado jugar más pero moría todo el tiempo y luego me frustraba, así que acabé viendo a otros jugar. Hice eso, me documenté bastante y fue muy emocionante. Me permitió, cuando llegué al escenario, sentir el peso de lo que significaba la historia. Fue la audición más fácil de mi vida, porque solo tenía que divertirme, jugar y probar cosas diferentes”, dijo la actriz en la entrevista.

En esta aventura, Lucy estará acompañada por su padre, el líder de los sobrevivientes, interpretado por el actor Kyle MacLachlan; un vaquero cazarrecompensas llamado The Goul (Walton Goggins) que tiene como característica principal que le falta la nariz, así como por el jefe de los robots, Maximus (Aaron Moten).

“Lucy es una moradora del refugio 33. Nació y creció ahí, nunca ha estado en la superficie ni ha visto otras cosas. Viene de una comunidad de gente agradable y buena. Creen que algún día los moradores de los refugios, tal vez sus hijos, irán a la superficie y reconstruirán Estados Unidos. Ese es su deber”, explicó sobre su personaje.

Durante la producción, Ella Purnell se reunió con Jonathan Nolan, quien además dirigió algunos capítulos, de quien dijo “sabe exactamente lo que quiere, lo tiene planeado en su cabeza”, así como con Walton Goggins y Aaron Moten.

“Jonah y yo trabajamos juntos en la audición y me di cuenta de que él quería mantener todos los elementos, la ingenua felicidad que vive en el corazón de Lucy, pero también interpretar la seriedad y la verdad del momento”, menciona.

Los ocho episodios de Fallout estarán disponibles a partir del 11 de abril en el catálogo de Prime Video.