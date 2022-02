Simple Plan regresa a México con nueva música

Simple Plan, la banda canadiense que marcó a toda una generación por temas como Welcome to my life o Perfect vuelve al país con varias fechas.

Los músicos iniciarán su tour por México en el festival Tecate Pa’l Norte (Monterrey, 1 y 2 de abril), luego se dirigirán al WTC Pepsi Center (Ciudad de México, 4 de abril) y al Teatro Diana (Guadalajara, 6 de abril) para finalmente culminar en el Auditorio GNP Seguros (Puebla, 7 de abril).

Lo mejor de todo es que los roqueros no llegan con las manos vacías, pues presentarán su nuevo sencillo The Antidote, producido por Zakk Cervini, quien ha trabajado con artistas como Blink-182 y Machine Gun Kelly, por mencionar algunos.

Este sencillo que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales, formará parte del sexto álbum de la banda, mismo que será lanzado muy pronto.

De esta forma, desde Montreal, Pierre, Chuck, Jeff y Sébastien volverán a reunirse con los amantes del rock de los años 2000, o mejor dicho, cómo olvidar la “ola emo”.

Después de que los músicos canadienses triunfaron con su álbum debut No pads, no helmets…just balls en 2002, se robaron los reflectores internacionales con sus siguientes producciones Still not getting any (2004), Simple plan (2008), Get your heart on! (2011) y Taking one for the team (2016).

Además de la exitosa carrera de esta banda de rock que se ha mantenido vigente a través de varias décadas, también resalta su constante participación altruista, pues con la creación de The Simple Plan Fundation los músicos ayudan a jóvenes y adolescentes con problemas de drogas, suicidio y pobreza extrema.

Anteriormente, Jeff Stinco señaló en una entrevista para la revista Rollingstone, que la banda constantemente participa en eventos de beneficencias, pero al no tener la certeza de cómo se empleaban los recursos, decidieron crear su propia fundación.

“Es frustrante no saber cómo se va a emplear el dinero o si ese dinero realmente llegará a la gente que lo necesita", comentó en aquel momento el guitarrista.

Para mayor información sobre los boletos, ver en: officialsimpleplan.com/tour