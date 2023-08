Sound of Freedom amplifica el mensaje contra la trata; pasa en todos lados: Eduardo Verástegui

A pesar de su devoción a la iglesia católica, Eduardo Verástegui está consciente del abuso sexual que algunos exponentes de esta religión han cometido, sobre todo hacia los niños.

Es por ello que como una forma de generar conciencia sobre la trata y abuso sexual infantil, decidió presentar la película Sonido de libertad en el Vaticano, así como en otros sectores donde se pueden dar casos de pedofilia.

“Es muy triste porque este problema es global, el tráfico de niños, el abuso sexual, son violados hasta 15 veces al día. En todos los sectores, hay muchos periodistas pedófilos, perversos, pero no por eso voy a generalizar y decir que los medios de comunicación son un mundo cien por ciento pedófilo, en todos los sectores pasa, en el sector político y también en el religioso”, afirmó Verástegui en entrevista.

“Claro que lo hay (pedofilia dentro del rubro religioso) y hay que denunciarlo, es por eso que estoy viendo presidentes, gobernadores, al Papa (Francisco), arzobispos, a rabinos, dueños de televisoras, empresarios, estamos enfrentándonos a una industria que produce 150 mil millones de dólares al año, no se escapa ningún sector. En las familias es donde más sucede, esto sucede en todos lados, pero mi trabajo como cineasta es crear conciencia, meterme en todos lados con una luz que es Sonido de Libertad y hablar del tema, del movimiento e invitarlos a despertar”, agregó el productor.

La cinta, que estrena este 31 de agosto en cines, cuenta la historia del momento en el que Tim Ballard (Jim Caviezel), un agente federal dedicado a capturar pedófilos, decide darle un giro a su trabajo y no sólo conformarse con capturar a los malhechores, sino también dar con el paradero de todos esos niños que son secuestrados, forzados a trabajar y son víctimas de abuso físico y sexual.

Ballard descubrió una red de tráfico en Colombia, después de atrapar a los criminales, fue a rescatar a los niños | Cortesía: Angel Studios

La historia está inspirada en el caso del exagente de la CIA, Ballard, quien aseguró que, desde que creó la asociación Operation Underground Railroad (OUR), en 2013, se han rescatado más de siete mil mujeres y niños de la trata de personas y abuso de menores.

“He trabajado con muchas organizaciones que están trabajando en más de 30 países en el mundo, pero seguro serán más de 100 empresas las interesadas en hacer algo por este tema, después de que vean esta cinta, estoy seguro de que estos países abrirán las puertas a operaciones y rescates.

Me siento muy agradecido porque siempre la parte más difícil para nosotros en esta lucha es abrir los ojos de la gente, de los líderes de los países del mundo. Es una labor casi imposible, por muchas razones, pero ellos –el equipo de Sonido de libertad- han hecho algo increíble, han podido inventar una herramienta que sí está abriendo los ojos y convirtiendo los corazones de todo el mundo, millones de niños se van a rescatar ahora”, aseguró Ballard en charla con El Sol de México.

LAS CONTROVERSIAS QUE RODEARON LA PELÍCULA

Por otro lado, respecto a las controversias que han girado en torno al filme, desde las declaraciones del protagonista Caviezel, respecto al movimiento QAnon, así como el supuesto financiador acusado por secuestro de menores, Verástegui opinó.

“En un principio cuando empecé a leer y escuchar ataques contra la película tratando de desacreditar este movimiento, en ese momento creí que iba a afectar, pero después de ver que más de 18 millones de personas han visto la película, yo estoy agradecido con todas las personas que han participado al hablar de este tema para bien o para mal.

“Es difícil saber qué de todo lo que ha pasado, gracias a quien esto ha funcionado. Creo que ha sido gracias a todos los que hablan bien o mal. La prensa Pinocho, que es la que miente - y aquí ha habido mucha de esa-, la que no hace una investigación, la que repite lo que otros dicen, la que no le importan los niños, le importa su rating por encima de los niños, que miente, engaña y manipula a la gente, también ha tenido un papel importante en el éxito de la película”, aseguró.

El productor comentó que, el trabajo de todos en conjunto ayudará a erradicar el tema de la pedofilia a nivel mundial.

“Vamos a lograr y erradicar la trata sólo y únicamente si todos abrimos los ojos, y todos hacemos algo, cada quien desde su trinchera, yo desde la mía estoy haciendo algo desde hace ocho años, participando en este movimiento de Tim, juntos somos más fuertes.

“La película es un grito que le dice al mundo entero que los niños de Dios no están a la venta”, concluyó.

Finalmente, Verástegui aclaró esta situación. “Apenas me enteré que es inocente, es un esposo peleado con su esposa y se llevó a su hija más de cuatro días, la esposa se enojó y lo acusó de secuestro y cuando llegó la policía encontraron a otra persona rentando esa casa por eso lo acusaron. Pobre hombre le cayó encima el mundo entero, lo acusaron por algo de lo que él ni hizo”, expresó.

ESCRIBIÓ EL GUION EN DOS AÑOS

Por su parte, Alejandro Monteverde, el director de la película explicó en entrevista aparte que fue en 2015 cuando se enfrentó a una dosis de realidad al enterarse del ttráfico y abuso a menores de edad en América Latina.

Motivado por crear una trama que generara conciencia sobre dicha situación, Monteverde descubrió la historia de Tim Ballard, ex agente de la CIA que rescató a varios niños víctimas del tráfico de menores en Colombia y es fundador de la organización Operation Underground Railroad (OUR).

“Cuando vi eso por primera vez (tráfico de menores y abuso sexual), me dolió mi ignorancia, no sabía que esto estaba pasando, me costó trabajo asimilarlo, la producción de videos de abuso sexual infantilme trastornó y después al saber que esto estaba pasando, no tenía paz si yo no hacía algo, lo único que sé hacer es escribir y hacer películas”, afirmó el director en entrevista.

“Decidí investigar y explorar esta temática y empecé a escribir esta ficción y terminé con un experto que es Tim Ballard y luego me di cuenta que él trabajó muchos años para el gobierno americano como agente federal investigando crímenes contra niños y cuando empiezo a entrevistarlo, me doy cuenta que su historia sobrepasaba mi ficción y ahí es lo que me llevó a esto”, agregó.

La escritura de la cinta se prolongó durante dos años; fue en 2018 cuando comenzó el rodaje en Colombia, pero hasta ahora se exhibe gracias a la distribución de Angel Studios, especializada en películas con temática religiosa.

“El simple hecho de que se esté platicando del tema ya es ganancia, que la gente hable sobre esto deja de ser un tabú y crear conciencia de que esto existe, puede llevar a que estemos más alertas y proteger más a los niños, unirnos como sociedad para empezar a cuidarlos más”.

El director señala que cuando inició a hacer su investigación, el tema si se abordaba en los medios de comunicación, pero estaba en las páginas interiores de los diarios, ahora con la película se logró llevarlo a las portadas de los medios más importantes.

A pesar de haber recaudado hasta el momento 175 millones de dólares y desbancar de la taquilla estadounidense a Indiana Jones y Misión Imposible. Bill Camp, Mira Sorvino, Eduardo Verástegui, Cristal Aparicio, Lucas Ávila, Yessica Borroto, Manny Pérez, José Zúñiga, son algunos de los actores que completan el reparto.

Sonido de Libertad se estrenará el 31 de agosto en cines comerciales de todo el país.