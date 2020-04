Tupamaro, guerrillas urbanas, la historia de Alberto "Chino" Carias

Martín Markovitz recuerda a Alberto Carias como un hombre divertido, amante de la música y seguidor de grupos como Led Zepellin o Guns N’ Roses: “él era muy inteligente, decía ser socialista-marxista y podíamos hablar cosas de filosofía”. Pero Carias, también conocido como Chino, era famoso en Venezuela por ser líder del Movimiento Revolucionario de Tupamaro, un grupo armado que fue muy cercano al presidente Nicolás Maduro.

A través del documental Tupamaro, Guerrillas urbanas, el director y periodista Martín Markovitz hace un retrato sobre este personaje, un hombre buscado en más de una decena de países por ser uno cabeza de uno de los principales grupos paramilitares de Hugo Chávez.

“Chino Carias era una persona muy interesante, que hablaba abiertamente de matar gente que eran enemigos de la comunidad y del chavismo. Pero que al mismo tiempo era una persona religiosa, un buen padre, alguien a quien le gustaba salir, a tomar una cerveza, era una persona muy cómica y alegre, pero también muy oscura”, explica Markovitz, quien dirigió este documental que puede verse a partir de hoy por Amazon Prime Video.

El periodista que ha trabajado para ABC –Univision y la Televisión de China Central, explica que pudo seguir de cerca a Alberto Chino Cariaspara conocer su historia. Esta convivencia dio oportunidad de registrar los lazos entre el estos grupos armados y la política de Hugo Chávez.

Tupamaro, guerrillas urbanas ha sido galardonada a nivel internacional como en el Festival de Beverly Hills, donde fue reconocida como Mejor Película Extranjera. Ahí, recuerda el director y periodista, fue donde tuvo su último acercamiento con Chino Carias antes de su muerte en mayo de 2017.

“Él me llamó como tres días después de la presentación y me dijo ‘mandé dos agentes de mi equipo a ver la película a Los Angeles’. Por un momento me asusté, pero me dio las gracias por mostrar la realidad de lo que pasa. Tres semanas después murió. Fue algo muy raro y triste, pero cre que la razón por la que aceptó hacer esta cinta fue para mostrar lo mal que se sentía en su vida por toda la violencia que había ocurrido”, confiesa.

Hace 15 años que Martín Markovitz conoció la historia de Chino Carias, cuando viajó a Venezuela para conocer más sobre el socialismo de Hugo Chávez, “pues en esa época la pobreza estaba bajando de manera importante”. En su travesía escuchó hablar sobre los Tupamaro.

“Estos grupos armados estaban en los barrios de Caracas, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Muchos de quienes están ahí no tienen confianza con la policía ni con la Guardia Nacional, porque muchos son parte del narcotráfico. Entonces en estas comunidades hay grupos de gente que se organizaron para controlar la situación. Era una historia muy interesante, porque es parte importante de quienes apoyan a Chávez con una ideología marxista-socialista”, explica el director.

Markovitz recuerda que se quedó atado a la historia cuando se aventuró a conocer más a fondo el Golpe de Estado que vivió Hugo Chávez en 2002: “Regresó 48 horas después a la presidencia y una de las razones fue porque tenía el apoyo de estos grupos que se organizaron y se fueron a Miraflores, la casa del Presidente, donde demandan que Chávez regresara al poder”.

Lo interesante de esto, dice, es que después de regresar a la presidencia tras el Golpe de Estado, Chávez puso a “muchos de estos grupos en cargos de política muy importantes como fue el caso de Chino Carías. Pasó que Hugo murió, Nicolás Maduro se hizo o presente, la economía colapsó y estos grupos armados, algunos, con mascaras, capuchas y motos empezaron a amenazar a la gente por la situación que se vive en Venezuela”.