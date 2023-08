TV Azteca estrena el programa de concurso La rueda de la suerte

Rafael Mercadante celebra sus 30 años de trayectoria con el nuevo programa de concursos La rueda de la suerte, que a partir de esta semana se podrá ver por el canal de televisión abierta Azteca Uno.

“Me siento muy cómodo con la gente en vivo, cuyos participantes natos se van a la gloria o al precipicio cuando de la nada pierden lo que habían obtenido”, reconoce Mercadante, quien ha estado al frente de Escape perfecto y Corazón grupero.





El show de origen estadounidense y adaptado a la idiosincrasia mexicana permanecerá cuatro meses al aire, con la conducción también de Curvy Zelma y con canciones en vivo del grupo liderado por el ex académico Menny Carrasco, quien también es el productor musical.

“Nuestro productor decidió a la usanza española incluir un cantante con su banda para que se convierta diariamente en la emisión cómico mágico musical familiar”, bromea Rafa.

Rafa Mercadante y Curvy Zelma conducen el programa de concursos | Cortesía: TV Azteca





El conductor señala que durante la emisión él se maneja como si fuera un locutor de radio.

“Trato siempre de estar con el ánimo arriba hasta el final de la emisión. Tengo que ser ágil de mente, hacer que no se caiga el ritmo del programa y que todos se diviertan”.

Sabe que está ante un gran desafío. “Somos pocos los que podemos conducir un programa de concursos y muchos piensan que al ser actor puedes pasar directo a conducir televisión y no, no es así”.

TV Azteca cumple 30 años, los mismos que lleva Rafa Mercadante en el medio, de los cuales los últimos 10 ha trabajado en el Ajusco.

“Comencé con Azteca América Estados Unidos y luego ya acá en México. Ya es una década laborando aquí. Mi imagen estará al aire nuevamente y los fines de semana, ya me integré Al Extremo con Aline Hernández que lleva 13 años de transmisiones. Estoy muy contento y agradecido porque la empresa me incluye en emisiones de conductor y me divierto mucho”.