Vive el grito musical este mes patrio

Llegó el momento de cancelar tus planes porque la cartelera musical ha llamado y no querrás quedarte fuera de éste mes lleno de celebraciones, fiesta y mucha, pero mucha música. Lucero, Enjambre, Sentidos Opuestos, Jesse & Joy, Daniela Romo, Ricky Martin, Emmanuel y Mijares son algunos de los talentos de alto prestigio que pisarán el suelo queretano durante septiembre; no obstante, en la cartelera hay de todo para todos.

¡Así que no te quedes dormido hasta que septiembre acabe! A continuación te dejamos información a detalle una pequeña selección de lo que sonará a todo volumen:

02 de septiembre

El mes de conciertos arrancará con la presentación de La Dama de Hierro. Marisela visitará el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Este concierto forma parte de su gira Zaz! World Tour 2023, la cual conmemora 40 años de trayectoria musical.

Además de incluir sus sencillos más populares, Marisela trae para el público un repertorio renovado con canciones de su más reciente álbum Dos almas. ¡La velada promete ser muy romántica!

Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma de eticket y oscilan entre los 750 pesos y 2 mil 140 pesos, sin cargos por servicio.

A nadie se nos quita lo bohemio y parrandero, por lo que ese mismo día no podrá faltar la presentación del compositor nominado a los Grammy Latinos, José Esparza. El artista del regional mexicano visitará La Glotonería ese sábado a las 21:00 horas con su gira Bohemio & Parrandero Tour 2023.

La gira se titula así en referencia al disco publicado en 2022, donde resaltan las canciones La Última Botella, Se Busca, Ya No Está El Viejo, Y Si Se Quiere Ir, entre otras. Recientemente, ha publicado una serie de sencillos que pudieran ir marcando la pauta para su siguiente proyecto musical.

Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma de Eticket y el acceso general se encuentra en 580 pesos,sin cargos por servicio, al igual que el acceso para atenciones especiales.

05 de septiembre

La agrupación de post-punk revival italiano, Soviet Soviet, realizará una parada en La Glotonería el martes 05 de septiembre a las 20:00 horas. Nuestra ciudad es una de las cinco ubicaciones que la banda visitará durante su gira mexicana, Soviet Soviet.

El grupo integrado por Andrea Giometti, Matteo Tegu y Alessandro Ferri ha resonado por el mundo desde el 2008. Los caracteriza su estilo único saturado de euforia y ritmos post-punk. Recientemente lanzaron el sencillo, In Between Days, la cual es su propia interpretación de la canción original de The Cure y que es un preview del álbum tributo Just like heaven- a tribute to The Cure, en el cual participan junto otras bandas.

Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma eventos.ticketnowmexico.com, los precios se encuentran en 682 pesos. Las puertas del local se abrirán desde las 20:00 horas y a las 22:00 horas arrancará el espectáculo.

07 de septiembre

Para quienes vieron al amor de su vida tan feliz como nunca, besando al amor de su vida, el concierto del Grupo Frontera llegará para sanar esas heridas. La banda estadounidense de ascendencia mexicana visitará Querétaro el 07 de septiembre a las 21:00 horas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Esta presentación forma parte de la gira El comienzo Tour México 2023 en donde celebran el éxito que ha recibido éste proyecto musical desde su nacimiento en el 2019. Con canciones como No se va, Di que sí, Un x100to, la agrupación se ha posicionado como un referente dentro del regional mexicano y dentro del corazón del público.

Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma de arema.mx. Los precios van desde los 645 pesos hasta los 2 mil 350 pesos, sin cargos por servicio. Otros puntos de venta son: la taquilla del Auditorio y el Restaurante Bokobá, ubicado en Manuel Gutierrez Najera sur #40, colonia Centro Histórico.

Foto: Cortesía | @fronteragrupo

08 de septiembre

Daniela Romo te invita a celebrar la vida, la luna y a olvidar sus mentiras con un concierto en el Teatro Metropolitano el próximo viernes 08 de septiembre a las 21:00 horas.

El ícono de la década de los 80 celebra poco más de cuatro décadas de trayectoria musical con una invitación a Abrazar la vida con la música que ha marcado a más de una generación. En su recorrido musical interpretará canciones que se han vuelto pilares en su tránsito musical como Celos, De mí enamórate, Mentiras y muchas más.

Las entradas a su concierto se encuentran entre los 655 pesos hasta los 2 mil 215, sin cargos por servicio, y pueden ser adquiridas en la plataforma de Eticket.

09 de septiembre

¡Únete a la fiesta, únete a la fiesta! Baila con la gente y mueve la cadera al ritmo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, quienes traerán su espectáculo de celebración al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el 09 de septiembre a las 21:00 horas.

Eternamente Tour es una fiesta por 30 años de memorias, aventuras y logros que el dúo de electropop ha conseguido en éstas tres décadas de trayectoria. Originalmente, el dueto mexicano iba a visitar nuestra ciudad a inicios del presente año; sin embargo por cuestiones de logística tuvieron que posponer la celebración, la cual finalmente llegará este mes.

Los boletos que habían sido adquiridos para la fecha original serán válidos. De momento, las entradas se encuentran a la venta en superboletos y los precios oscilan entre los 518 pesos y los 2 mil 70 pesos.

Foto: Cortesía | @SentidosOpuestos

15 de septiembre

La Novia de América formará parte de las celebraciones patrias de nuestra ciudad codo a codo con otros talentos. Lucero encabezará el espectáculo tricolor en la Plaza Constitución el próximo 15 de septiembre a las 20:00 horas.

Su presentación será seguida del Mariachi Gama 1000, y en Plaza de Armas se presentará Gerardo Urquiza y su Trascendencia, seguido de Alberto Águila. La entrada a los eventos es libre, por lo que se le recomienda al público llegar con horas de anticipación, además de hacerlo a pie para evitar el tráfico y posibles cierres viales.

Lucero ha conquistado al público mexicano desde los años 90. Entre sus mayores éxitos se encuentran: Como tú, Ya no, Vete con ella y Cuéntame.

20 de septiembre

Revive la nostalgia con la banda tributo Dios Salve a la Reina. La agrupación argentina que homenajea a una de los grupos más legendarios de la historia contemporánea: Queen, llegará a Querétaro el miércoles 20 de septiembre al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Esta banda originaria del Rosario, Argentina se encuentra integrada por Pablo Padin, vocalista y quien realiza el tributo a Freddie Mercury; Dani Marcos, quien desde la guitarra homenajea a Brian May; Matías Albornoz, baterista, y Ezequiel Tibaldo, bajista. El grupo hace un recorrido por el catálogo de Queen desde sus comienzos en 1973 hasta el disco Made in Heaven, editado luego del fallecimiento de Mercury en 1991.

Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma de eticket y oscilan entre los 480 pesos y mil 435 pesos.

Foto: Cortesía | @GodSaveTheQueenOK

22 de septiembre

La tercera es la vencida para Ricky Martin. Finalmente, luego de dos cancelaciones en la ciudad, el espectáculo más esperado del cantante boricua se concretará el 22 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Querétaro.

Esta presentación forma parte del tour Ricky Martin Sinfónico, se había anunciado que la Orquesta Sinfónica Camerata Metropolitana acompañaría al cantante, pero hace unos días la agrupación aclaró que no será así debido a que no llegaron a un acuerdo económico con la producción.

La venta de los boletos se encuentra a través del portal funticket.mx. Los precios de las entradas oscilan entre los 690 pesos y los 3 mil 990 pesos, sin cargos por servicio.

Ese mismo día, Emmanuel y Mijares celebrarán 10 años de compartir el escenario en el Hípico de Juriquilla.

El proyecto Two’r Amigos nació en 2013, y por motivo de sus bodas de aluminio, el dúo de amigos celebrará ésta década de logros y memorias con una gira de aniversario.

Los boletos para su concierto en Querétaro se encuentran a la venta en Eticket y van desde los 865 pesos hasta los 3 mil 470 pesos.

29 de septiembre

Uno de los grupos más legendarios de los escenarios mexicanos visitará nuestra ciudad casi al final del mes. Elefante, anteriormente conocidos como Cuarto Sol, encenderá la bocina en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el 29 de septiembre a las 20:00 horas.

La gira Elefante Tour pretende recorrer diferentes escenarios del país, haciendo una parada en Querétaro. Además de traer como parte del repertorio canciones que han sido por años las favoritas del público, promocionarán sus más recientes sencillos como Soy Así, Juana la Cubana y Piérdete conmigo.

Los boletos se encuentran a la venta en eticket y van desde los 525 pesos hasta los mil 710 pesos, sin cargo por servicio.

30 de septiembre

Los hermanos favoritos de México traen sus clichés al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el 30 de septiembre a las 21:00 horas. Después de seis años sin pisar los escenarios, Jesse y Joy Huerta traen un espectáculo renovado con su gira Clichés Tour 2023.

Esta gira lleva su nombre por su lanzamiento de 2022 y que recupera la esencia sonora que los caracterizaba en sus inicios. Además de sus nuevos sencillos, el dúo interpretará canciones que se han convertido en las favoritas de su público.

Las entradas para su concierto se encuentran a la venta en superboletos. Los precios se encuentran entre los 448 pesos y 2 mil 464 pesos, sin considerar cargos por servicio, así que corre como siempre, no mires atrás, que los boletos se irán muy fugaz.

El cierre del mes se lo concederemos a la banda de rock nacida en Zacatecas. Enjambre cuenta con 22 años frente los escenarios y el cariño de su público solo parece ir creciendo más y más.

En esta ocasión nos visitan con su gira Noches de Salón, el cual promete ser un concierto acústico en el Teatro Metropolitano que arrancará el mismo 30 de septiembre a las 21:00 horas. Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma arema.mx.

Los precios van desde los 600 pesos hasta los 900 pesos, sin cargos por servicio. Además de adquirirlos en la plataforma, se pueden comprar en la taquilla del Auditorio Josefa Ortiz y en el Restaurante Bokobá, en la calle Manuel Gutiérrez Nájera sur #40, en la colonia Centro Histórico.