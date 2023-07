Ximena Sariñana celebrará sus XV años en Querétaro

Cuando Ximena Sariñana lanzó su álbum debut Mediocre hace 15 años ella se sentía con muchas dudas y temerosa de abrirse paso en la escena musical. Hoy voltea a ver con nostalgia y cariño al disco que la lanzó al estrellato, y con la seguridad de poder decir “me encuentro más allá de ese punto”.

“[Realizar estos conciertos de aniversario] ha sido una experiencia muy linda, simplemente el poder voltear a ver cómo era que yo escribía en ese entonces y cómo veía el mundo. Definitivamente han sido conciertos llenos de mucha nostalgia al darle vida a las canciones de esa época y notar cómo la gente ha conectado muchísimo con ellas desde ese entonces”, expresó Ximena Sariñana en entrevista con DIARIO DE QUERÉTARO, a tan solo unos días de visitar la ciudad con su gira de aniversario.

Ximena empezó a grabar su disco debut en el 2007, esto después de haber sido parte de la banda Feliz No Cumpleaños –grupo que significó su primer contacto con el ámbito musical–, y de haber compuesto tres canciones para la película Amarte Duele.

Al momento que ella decidió dar el paso había pocas mujeres en la industria, además el público la ubicaba dentro del mundo actoral, y no sabía si podría quitarse esa etiqueta.

“Fue complicado, digo aunque siento que yo fui suertuda porque se me dio la oportunidad y se me abrieron las puertas, pero a mí me daba mucha inseguridad porque yo no tenía tantos referentes. Existían Julieta Venegas, Ely Guerra y Natalia LaFourcade, estaban ellas pero igual eran poquitas como para tener una idea de cómo la gente tomaría mi música.

“Y más porque yo venía de un ámbito actoral y las únicas referencias de actrices que habían sido cantantes pues tenían un perfil totalmente diferente a lo que yo quería hacer. Muchas encajaban en un género mucho más comercial y yo a mi música no la consideraba comercial. Yo era más una compositora y me importaba mucho la producción por encima de la estética. Así que sí existía mucho nervio del cómo la gente lo iba a tomar. Cada escenario que pisaba era preguntarme cómo sería este, si me iría bien o sería aquí donde recibiría botellazos. Afortunadamente la gente lo tomó de buena manera y es bonito pensar que mi proyecto se logró gracias a los referentes que existían antes y que hoy en día también es referente para las nuevas generaciones de artistas”, reflexionó.

Actualmente, Sariñana considera que los retos dentro de la industria musical son totalmente diferentes a los que había hace más de una década. Antes si el problema era que no parecía haber tanta apertura, hoy el escenario es mucho más ancho y es posible admirar una infinidad de mujeres sobre él presentando al mundo su propuesta musical. Opina que esto puede ser sumamente inspirador por la seguridad y valentía que transmiten todas esas mujeres, pero que también puede ser abrumador por la cantidad de propuestas y la necesidad de reinventarse para mantenerse vigentes en la industria.

De momento, la cantante y actriz se encuentra por estrenar una película que grabó hace unos tres años aproximadamente llamada Soundtrack que se encontrará disponible en la plataforma de Disney +. De igual forma está preparando música nueva que espera lanzar antes de que termine el año para poder arrancar con una nueva gira en 2024.

Esta nueva propuesta musical incorpora una visión más madura de su vida y del mundo que la rodea, dice que de momento se encuentra “cocinándose” y no puede esperar a poder compartirla con su público.

Mediocre cobró vida por primera vez el 12 de junio de 2008 en el Lunario del Auditorio Nacional, mismo recinto donde este año logró cuatro fechas sold out con su nueva gira. “La gente que fue a esos shows son fans de hace años, se sabían todas las canciones y fue un repaso muy bonito de mi propia historia, fue como honrarla. Además, el Lunario es un lugar muy íntimo y al ser el mismo sitio donde presentamos el disco hace tantos años pues tenía muchísimo significado. Fue una experiencia que nos dio mucho gusto y más nos da el poder hacerlo una última vez en Querétaro”, aseveró la compositora.

El Teatro Metropolitano será el único recinto fuera de la Ciudad de México que formará parte de la celebración de este recorrido musical que realizará Ximena Sariñana; la cita es este 29 de julio a las 21:00 horas.

Los boletos para la función tienen un costo de entre 600 y 900 pesos (sin incluir cargos por servicio) y se encuentran a la venta a través de la plataforma arema.mx.