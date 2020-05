Yoel Anaya, artista sanjuanense durante contingencia

Todo iba bien a principios de año, pero después fueron cancelados más de 30 eventos y proyectos que Yoel Anaya tenía programados para este año, “dejándome sin posibilidades de subsistir en mi ramo, con vísperas a finales de año”, comenta el artista en esta entrevista, en la que nos comparte que hasta tuvo que mudarse de casa debido a deudas que fueron en incremento, “hubo días que me quedé si nada; pero la vida nunca me dejó solo y me permitió valorar muchas cosas por medio de este proceso”.

He tenido que reinventarme con el paso de los días para poder sobrevivir –nos dice- ha hecho de todo un poco, desde ventas de productos de primera necesidad hasta seguir con clases de iniciación artística y canto, las cuales, comenta, bajaron hasta un 80%. Mientras, ha dedicado su tiempo a la planeación de nuevos proyectos culturales y artísticos, creando sociedades para generar desarrollo económico con empresas del sector enoturistico y del entretenimiento.

Adaptado a nueva forma de vida, Yoel da clases de canto en línea, además de dedicarse a la terapia holística, la cual le ha abierto otra puerta y otro panorama en estos tiempos. “Gracias a esto me he dado cuenta que los artistas no estamos solos, que nadie lo está realmente, ésta pandemia si puso pies arriba al arte y la cultura, pero cuando esto termine, seguro que el mundo va a requerir arte, es por eso que tengo la esperanza de que nos recuperaremos”.

Su formación en general, le ha permitido enfrentar la cuarentena con paciencia, “me he enfocado a vivir esta experiencia a nivel interior, los conflictos internos se presentan a cada instante y es por ello que trabajó arduamente para poder erradicar expectativas, quitarme juicios, desvanecer el miedo y mantenerme en el momento presente, con la confianza de que todo lo que sucede es correcto y que todo está en orden”.

Sin duda gran lección y ejemplo para seguir enfrentando este tiempo de pandemia, lo que Yoel nos expone, quien, continua diciendo, ha aprendido a adaptarse a las condiciones y a redescubrirse día con día, “creo firmemente que este proceso es una oportunidad para poder iluminar cosas que no nos hemos permitido trabajar por la prisa que le hemos puesto a la vida, para conectar con nosotros mismos, una oportunidad para conocer más a nuestra familia y reforzar los lazos, para limpiar nuestra casa, nuestra mente y nuestro corazón. Considero que el aprender a volvernos observadores de nuestros propios procesos de vida, nos permite contar con una mejor salud mental y a tener procesos con una mirada más amorosa y responsable”, concluye.