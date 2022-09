La Mirada de Miguel Cruz | Oportunidad de progreso

Mi nombre es Amador Ordaz Campos, tengo 57 años de edad, originario de Hércules, y mi vida dio un giro de 360 grados cuando menos lo esperaba…

Anteriormente, yo me dedicaba a manejar tráileres, esto como sustento hacia mi familia; hasta que tuve un accidente automovilístico hace aproximadamente 5 años que me costó una amputación en la pierna izquierda. El proceso emocional y físico fue complicado, estuvo lleno de muchos sentimientos nuevos y enfrentamientos conmigo mismo, algunos que incluso atentaban contra mi vida.

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

Sin embargo, durante este proceso me acompañaron personas que fueron pieza clave para ser lo que actualmente soy, mi familia, amigos que me acompañaron y me motivaron, maestros, y sobre todo a mí mismo.

Pasaron los días, meses, y me di la oportunidad de aprender, de crecer, así es como actualmente llevo a cabo un proyecto de emprendimiento de costurería, en el cual participan cuatro personas, las cuales son: Lupe Olvera, José Luis Mandujano, Osvaldo Pérez y yo. También contamos con el profesor de carpintería Hugo Enrique Moreno Ramírez, que actualmente nos está capacitando de manera voluntaria para hacer crecer aún más este gran proyecto de vida.

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

Este proyecto tiene por objetivo, impulsar a más personas que posean o no una discapacidad e invitarlos y convencerlos de que nada está perdido aún, que son capaces de salir adelante y que, sobre todo, los límites solo nos los ponemos nosotros mismos.