Abren nuevo centro de investigación y desarrollo tecnológico

Estudiantes, profesores, investigadores y expertos de diversas áreas se beneficiarán con el Tequexquite, un nuevo centro de investigación y desarrollo tecnológico de la Facultad de Ingeniería (FI), de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Tequisquiapan, y con el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), cuyo objetivo es trabajar de manera colaborativa para promover el bienestar y dignidad de las personas a través de estrategias accesibles, factibles y deseables.

De acuerdo a información proporcionada por la máxima casa de estudios, este espacio, recién inaugurado, será coordinado por el Dr. Carlos Andrés Pérez Ramírez y Alejandro Antonio Salinas Aguilar, mismo en el cual los estudiantes de Diseño Industrial, Arquitectura, Nanotecnología, Ingeniería Biomédica, entre otras disciplinas y unidades académicas, podrán llevar a cabo investigaciones, tesis y proyectos.

Se informó que dichas iniciativas podrán abordar temas como el diseño de equipo médico, instrumentación para biosensores, aplicación de herramientas de inteligencia artificial, rehabilitación en movimiento humano, cuidados y manejo avanzado en heridas, construcción sostenible, infraestructura para ecoturismo, ecoarquitectura, análisis de impacto ambiental, edificaciones inteligentes, planificación regional y urbana, entre muchas otras.

El centro tiene como antecedente múltiples desarrollos previos y ha servido de catapulta para iniciativas como ”Dispositivo de Nivel de Estrógeno para la Detección de la Menopausia Prematura”, Dispositivo de Asistencia para la Ingesta de Alimentos” e “Identificador de Infecciones Vaginales por medio de PH en Mujeres Mexicanas en Edad Fértil”, así como dos publicaciones: “A CNN-Based Methodology for Identifying Mechanical Faults in Induction Motors Using Thermography” y “Diagnostic Strategies for Breast Cancer Detection: From Image Generation to Classification Strategies Using Artificial Intelligence Algorithms”.

Además, en la localidad de Tequisquiapan, ha intervenido en labores de desarrollo social -integral e incluyente-, vinculación académica, la generación de políticas públicas para la creación de empleos y el fomento de la cultura emprendedora entre los jóvenes.

En la inauguración, el director de la FI de la UAQ, Manuel Toledano Ayala subrayó la importancia de los proyectos como estos ya que su implementación promueve el desarrollo regional, académico, personal e incluso el estatal y nacional, ya que las propiedades intelectuales que se generan en la entidad incrementan su índice de competitividad nacional.

Por su parte el director general de Concyteq, Enrique Rabell García, reconoció la labor de la Facultad y agradeció tener cabida en compromisos de esta naturaleza: “no solamente es una facultad con un alto nivel tecnológico, sino también un gran compromiso social, seguiremos colaborando con gran ímpetu”.