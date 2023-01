Acuden a clases a pesar del frío en San Juan del Río

A pesar de las bajas temperaturas que prevalecen en el municipio de San Juan del Río, los estudiantes del nivel básico reanudaron sus actividades académicas abrigados, con gorros, guantes, chamarras y bufandas llegaron de manera puntual.

Tal es el caso de Jazmín, quien cursa el quinto grado escolar en la primaria “Dr. Rafael Ayala Echavarri”, quien acompañada de su mamá, Ana María Soto Reséndiz, reanudó sus actividades este 9 de enero como se tenía programado por la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), por lo que preparada con libros, cuadernos lápices y colores, llegó poco antes de las ocho de la mañana, aunque dijo que entran un poco después pero para prevenir retardos llegó de manera puntual.

Al respecto, la señora Ana María indicó que los docentes han estado informando a los padres de familia sobre las medidas preventivas que deben tener los estudiantes, entre ellas; llevar ropa abrigadora adicional al uniforme, pero además, gel antibaterial y el uso del cubrebocas para evitar contagios, ahora no solo de Covid-19, sino de otros padecimientos de temporada.

Local Advierten del descenso de temperaturas

Desde este fin de semana, compartió que en familia se prepararon para retomar sus actividades, pues Jazmín tiene dos hermanas más, aunque en otros niveles educativos, pero con las mismas medidas preventivas porque todas inician con su jornada del día poco antes de las seis de la mañana.

“La verdad es que el frío está bien intenso por las mañanas, las gripas luego vienen muy intensas, estas semanas no nos hemos enfermado porque hemos estado en casa, no hemos salido, pero ahorita que ya empezamos a salir, a ver cómo nos va, se bañan en la noche para evitar que se enfermen, que vengan con el cubrebocas desde casa para evitar que aspire el aire que está frío y que se traiga su gorro y bufanda”.

Aseguró que la jornada de los estudiantes actualmente es de las ocho y media de la mañana a la una de la tarde, para evitar que el frío haga estragos en los menores pues forman parte de la población vulnerable ante estos fenómenos meteorológicos.

Local Escuelas del nivel básico regresan a clases presenciales

“Los maestros nos han estado apoyando con que los niños y niñas vengan con ropa abrigadora porque en la mañana el frío no se aguanta y ellos tienen que continuar con sus actividades, en el caso de mi hija, no falta porque además de que viene a estudiar, pues también viene a convivir con sus amiguitas y eso está bien porque en pandemia no salía”.

De esta manera es como en el municipio de San Juan del Río reanudaron sus actividades escolares las escuelas, mismas que integran una matrícula de 51 mil 278 niños y niñas, quienes después de tres semanas de vacaciones decembrinas continuarán con su formación educativa.