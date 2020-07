Acusan que Segob viola la soberanía

La Secretaria de Gobernación (Segob) al entrometerse en la vida legislativa de un Congreso del Estado està “violando la soberanía”, enfatizó Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LIX Legislatura.

Esto luego de advertir la SEGOB que la iniciativa del Pin Parental, que establece la posibilidad de que los padres de familia veten contenidos educativos si no coinciden con sus convicciones éticas, morales o religiosas, se podría considerar inconstitucional, al violentar las leyes nacionales e internaciones de derechos humanos en favor del interés superior de la niñez.

Local Llaman a no discriminar con posturas personales

En este sentido, Torres Olguín confirmó que la comisión que preside de Educación y Cultura, aún mantiene en análisis la iniciativa de Pin Parental que presentó el Partido Encuentro Social (PES); no obstante, enfatizó que aún no se tiene una fecha para que se dictamine esta propuesta.

“Todas las recomendaciones son bienvenidas, pero no vamos a permitir que se meta, que quiera incidir sobre la vida legislativa de un Congreso particular, y hablando particularmente de Querétaro, no lo vamos a permitir”, afirmó.

Local Anticonstitucional “pin parental”

El legislador insistió en que esta iniciativa se discutirá, en su momento, en la comisión, sin embargo, dijo: “la discusión no radica en aceptarla o no. Me parece que el mensaje que tenemos que mandar es que se respete la soberanía de este Congreso del Estado”, puntualizó.