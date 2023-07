Adictos al “cristal” menores de 15 años en Santa Matilde

La drogadicción en la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río, es un fenómeno que va al alza, pues se ha detectado que jóvenes a partir de los 15 años de edad comienzan a consumir sustancias de riesgo, especialmente la metanfetamina o también conocida comúnmente como “cristal”, dio a conocer la delegada municipal de este sitio, Yolanda Bravo Rodríguez.

Afirmó que si bien el problema no es tan grave como en otras comunidades, los casos de jóvenes adictos a las drogas van en incremento, situación que ha alarmado a los habitantes de este lugar por las consecuencias que pueden surgir. Añadió que el aumento de la drogadicción deriva del narcomenudeo.

Local Narcomenudeo azota El Rosario

“Sí, hay drogadicción, aún no se ve muy arraigada, pero sí ya empieza uno que otro chavo. Hemos detectado que se está consumiendo mucho el cristal y más en jóvenes de unos 15 años en adelante. Tenemos mucha comunicación con los padres de familia, entonces tratamos de atacar mucho esos puntos aquí, para que no se salgan de control”, comentó.

Asimismo, señaló que al interior de la localidad no se han descubierto puntos de venta de estas sustancias. Lo que sí se ha detectado, aseveró, son personas ajenas a Santa Matilde que visitan el sitio para distribuir las distintas drogas, entre ellas el llamado “cristal”. Aseguró que se trata de sujetos que viajan en motocicleta y que son los encargados de entregar las dosis.

Personas ajenas distribuyen la droga. /Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Al respecto, apuntó que cuando se detecta la presencia de este tipo de personas se realizan los reportes correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). No obstante, añadió, no se ha podido hacer la detención de alguno de ellos debido a que permanecen dentro de la comunidad pocos minutos, pues solo entregan las drogas y se retiran de manera inmediata.

“Se ha detectado a unas personas que vienen y la distribuye, no se han podido agarrar porque vienen en motos, la distribuyen y se van. Pero ahí estamos atentos para hacer el reporte a las autoridades competentes (…). Hasta ahorita, que yo tenga en la realidad, es que no tenemos identificados ningún punto de venta al interior de la comunidad, lo demás son habladurías que señalan a alguien que vende, pero no. En realidad, no tenemos un punto detectado”, subrayó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, puntualizó que para tratar de inhibir este tipo conductas antisociales se ha solicitado apoyo del área de Prevención del Delito de la SSPM, a fin de que visite las instituciones educativas que hay en la localidad e imparta charlas sobre los riesgos de consumir estas sustancias. Incluso, mencionó, se han organizado reuniones con vecinos para revisar temas preventivos.