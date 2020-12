Adictos vulnerables a contagio de Covid-19

Jóvenes con problemas de adicciones pueden ser una población vulnerable a contagiarse de coronavirus, más en aquellos casos en que fueron expulsados o decidieron abandonar sus casas, consideró la presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan del Río, Evelyn Tejada Sinecio.

Y es que dijo que hay algunos que desde la adolescencia pueden haber caído en el consumo constante de substancias tóxicas, lo que en ocasiones los lleva a alejarse de su familia y, por tanto de su hogar, esos jóvenes se encuentran en las calles, tal vez conviviendo con otros jóvenes, donde existe el riesgo latente del contagio.

Tejada Sinecio expresó que este sector de la población no ha sido tan considerado y su vulnerabilidad también radica en los estragos mentales que ha dejado en ellos el consumo de substancias tóxicas.

“La población adolescente en adicciones, cuando estos jóvenes ya están en una condición mucho más grave, que ya no están en su casa, que ya no son aceptados en su casa o que ellos mismos han decidido dejar el hogar. Jóvenes o adolescentes que están en algunos límites de la cordura, donde sí hace su triste estrago las substancias tóxicas y entonces se encuentran vulnerables a tan corta edad”.

Precisó que corren riesgo de contagio, no sólo por la posible convivencia que tengan con otras personas u otros jóvenes adictos, también puede derivar de no usar cubrebocas y no cumplir con las medidas de seguridad sanitaria contra la Covid-19, pues el peligro se intensifica con la falta de higiene.