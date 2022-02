¡Adiós a las utilidades!, empresas no repuntan

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García, llamó a los trabajadores a no pensar en el reparto de utilidades debido a que a la fecha, no se conoce el número de empresas que lograron una rentabilidad a propósito de la pandemia por Covid-19.

Dijo que por segundo año consecutivo, el pago de la prestación se verá afectado a causa de la baja productividad que se dio en las empresas durante el 2021, aunque en menor comparativamente que en el 2020, pero con varias secuelas en las ganancias de los empresarios.

Resaltó que ante la situación, un importante número de trabajadores se verán afectados por estas condiciones empresariales, por lo que se buscará un apoyo compensatorio para los agremiados a la CTM y que no reciban la Participación de los Trabajadores en el Reparto de las Utilidades a fin de que cuenten con un incentivo económico.

Local

“Este año es complicadísimo, es muy complicado, yo exhortaría a los trabajadores a que no piensen en la utilidad, si una empresa lo tiene, lo va a repartir, porque no es una situación de la empresa, debido a la baja productividad y efectos por el Covid-19 hubo contratos que se vinieron abajo y generaron perdidas por lo que no hubo ganancia para los trabajadores”.

Por lo anterior, el líder sindical aseguró que el próximo mes se tendrán mejores condiciones de conocer el número concreto de empresas que no entregarán el pago de las utilidades, y ante ello se solicitará a la Secretaría del Trabajo (ST), capacitación para los agremiados, a fin de que conozcan los procesos del reparto de las utilidades.