Advierten de padecimientos en embarazadas 

El 40 por ciento de las mujeres embarazadas pueden registrar complicaciones durante su embarazo, esto derivado de situaciones como hemorragia obstétrica o preeclampsia, entre otras más.

Lo anterior lo dio a conocer el director del Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), Ernesto Deloya Tomas, quien aseguró que ante esta situación se ha implementado una estrategia de atención médica a las mujeres embarazadas, quienes cuenten o no con seguridad social, en dicho nosocomio reciben atención para evitar complicaciones de salud.

Compartió que al mes, el nosocomio sanjuanense registra mensualmente 250 nacimientos, motivo por el cual, el personal se encuentra atento a brindar atención médica a las mujeres en gestación que así lo requieran.

“Tenemos un sistema prioritario de emergencias obstétricas que este está implementando desde nivel estatal, en el que ahí nuestra normativa de la secretaria de Salud es no rechazo, ahí no nos importa si tiene derechohabiencia o no, ahí lo primordial es la atención de la paciente con emergencia obstétrica generalmente de toda la mujer embarazada que en teoría llevan un control normal, adecuado y llegan a una atención del parto normal, hasta un 40 por ciento de esas pacientes se puede complicar por enfermedades propias del embarazo”.

Por lo anterior, aseguró que en este lugar médico se atienden a todas las mujeres embarazadas sin importar si cuentan con seguridad social en otras instituciones, ya que la idea es evitar complicaciones por el embarazo así como muertes maternas.

“Esas pacientes son las que tenemos como focos rojos para atención de emergencia obstétrica que puede ser preeclamsia, la hemorragia obstétrica o las infecciones severas durante el embarazo, estamos atendiendo 250 partos mensualmente”.

El especialista dijo que las mujeres embarazadas requieren de un seguimiento y control de su proceso, es por ello que en ese lugar se brinda la asistencia adecuada para que puedan llegar a un buen término, por ello, el personal y las áreas encargadas continuamente ofrecen asesorías y consultas médicas a las interesadas.