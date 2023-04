Agreden a alumna, fueron denunciados

Preocupada por el bullying que sufrió su hija a manos del director y una profesora de la escuela primaria ubicada en Infonavit San Isidro, una madre de familia interpuso denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el acoso que afirma, incluso ahora, ella sufre, a manos de dichos trabajadores de la educación.

Señaló que el conflicto inició cuando se quejaron porque su hija era molestada por otro estudiante, tema que afirma fue minimizado por los trabajadores de la primaria, aunque se logró conciliar el problema con los papás del niño, refiere que la maestra que le da clases la ha hecho presa de comentarios incómodos y fuera de lugar por lo ocurrido, lo mismo ha sido por parte del director de la escuela quien refirió, minimizó el asunto.

De acuerdo con el expediente que fue entregado a EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, se acercó a la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), para tratar el tema, pero dijo que afirmaron tendrían resolución en tres días, no obstante, ya pasó un mes y nadie ha hecho nada por darle solución a este problema.

“Ha habido bullying en el salón y es por parte del director y de la maestra, un acoso hacia mi hija y hacia mí, hemos informado esas situaciones desde que comenzó, eso fue en diciembre empezamos a meter los escritos a principios de marzo, este nos dijeron que en tres días nos iban a dar solución y por el momento hasta el día de hoy no ha habido solución, un niño la aventó a la jardinera tres veces, pero hablamos con los papás y lo arreglamos, no hubo problema alguno, lo que yo más que nada estoy denunciado es la omisión, la discriminación hacia nosotros, hacia mi hija, por parte de la maestra y del director”, comentó.

Dijo que la maestra, tras el hecho, exhibió a la menor con sus compañeros del salón de clases, haciendo sentir mal psicológicamente al infante, por ello, la mamá tuvo que retirar de la escuela para tratar de salvaguardar su integridad.

“Por la misma situación la retiré un poquito antes de las vacaciones en diciembre y también hubo un caso de que la maestra practicante les hizo saber a los niños de que no molestaran a mi hija porque le había generado un problema a la maestra, entonces de ahí empezaron ciertos actos”.

Indicó que ante la situación se acercó con el director, pero este hizo caso omiso e incluso minimizo la situación, luego se acercó a la supervisión escolar de zona, pero tampoco tuvo una respuesta, al final solo le han dado largas al asunto.

“Las autoridades escolares no han hecho nada, el asunto es sobre las acciones u omisiones de la maestra de mi hija y del director de la escuela, al ir a la supervisión escolar, ahí nos dimos cuenta de que realmente no iba a proceder nada, lo que optamos mi esposo y yo irnos directamente a USEBEQ a presentar la denuncia, esto fue el primero de marzo, desde el primero de marzo no nos han respondido nada”, puntualizó la mamá de la menor.

Debido a que ninguna autoridad escolar ha tomado cartas en el asunto, ella se aceró a la comisión nacional de los derechos humanos; cabe señalar que al cierre de esta nota hemos buscado en reiteradas ocasiones la postura de las autoridades educativas en torno al tema, pero solo nos dieron largas.