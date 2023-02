Agrupación repatria cuerpos de queretanos desde EU

Entre cuatro mil 500 y seis mil dólares oscila el costo de repatriación de cuerpos de migrantes queretanos que fallecen en la Unión Americana, todo depende del lugar en donde se mueran los connacionales del estado.

Así lo dio a conocer el presidente de Migrantes del Estado de Querétaro, Octavio Soria Aguilar, quien aseguró que a raíz de la creación de esta organización, se han repatriado los restos fúnebres de 26 connacionales de Querétaro, entre ellos, de los municipios de: San Joaquín, Landa de Matamoros, Tequisquiapan, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Peñamiller, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, de donde es originario.

Refirió que desde el 2017, un grupo de migrantes en Estados Unidos comenzaron a organizarse para enviar ayuda a los damnificados del temblor de ese mismo año, posteriormente se continuó con la misma idea de enviar apoyo a las familias de la Sierra queretana que más lo requieren, hasta consolidar así, el apoyo de repatriación de restos fúnebres de aquellos paisanos que por diversas causas fallecían en el vecino país del norte.

Afirmó que él y su familia radican en Santa Ana, California, lugar desde donde realiza todos los trámites necesarios para que a la brevedad se realice el traslado de algún connacional fallecido, sin embargo, los trámites burocráticos del consulado mexicano, son los que a veces impiden que este sean enviados con rapidez.

Con 35 años de residencia en la Unión Americana, afirmó que todo surgió como una idea de ayuda a los damnificados del terremoto del 20217, de ahí que en el 2020 se solicitó de su ayuda por parte de familias de la Sierra del estado para agilizar el envío de cuerpos de migrantes fallecidos a causa del Covid-19, acción que se encargó de ir afinando en el camino, pues aseguró que al ser una diligencia que desconocía, poco a poco se ha ido encargando de ir mejorando en dicho apoyo.

“Hace aproximadamente tres años cuando la pandemia empezó y que estaba en su pleno apogeo, sin saber yo cómo empezar a repatriar cuerpos, la gente me empezó a buscar desesperadamente, pero yo no tenía conocimiento ni cómo se hablaba al consulado mexicano, ni cómo se hacía un reporte, ni cómo se hacía todo el trámite, mi hija fue la que me impulsó y ayudó, ella vive en Texas, ella fue quien me alentó a ayudar a la gente y me acompaño a realizar trámites, el primer cuerpo que nosotros enviamos fue en el 14 de mayo de 2020, fue de una comunidad de Jalpan de Serra, fue el cuerpo que enviamos desde Nueva York, nosotros estando en California lo mandamos hasta allá”.

Migrantes de Estado de Querétaro, aseguró que se ha convertido en una organización sin fines de lucro, ya que por ayudar a las familias en la repatriación de cuerpos de migrantes fallecidos en el país estadounidense, aseguró que no solicita ningún tipo de cobro, pues aseveró que él conoce de las necesidades que hay entre esta población y lo que menos puede hacer, es colaborar con el envió pronto de los fallecidos.

“La gente se empezó a enterar y me empezaron a buscar desde Cadereyta de Monte, de Landa de Matamoros, entonces se ha hecho popular la asociación, la gente jamás va a tener como respuesta un no, nosotros les ayudamos en todo lo posible, tenemos una funeraria que trabaja con nosotros a un costo razonable para las familias, a diferentes municipios cobran diferente dependiendo donde está el cuerpo en la Unión Americana, todo se da con el apoyo de donaciones de la misma gente que está en Estados Unidos, muchas veces la familia paga la mitad y nosotros la otra mitad”.

Consideró que los resultados que hoy respaldan a esta organización de migrantes que encabeza y que surgió a raíz de este tipo de necesidades, ha generado que más familias de connacionales soliciten su ayuda, pues se han efectuado repatriaciones de cuerpos de migrantes fallecidos a los estados de Puebla y Guerrero.