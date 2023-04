Alarma en El Carrizo por jaurías agresivas, exigen acciones

Vecinos de la comunidad de El Carrizo, al poniente del municipio de San Juan del Río, manifestaron que son muchos los perros que actualmente se encuentran en condición de calle, debido a que algunos ciudadanos los han dejado en el olvido y encuentran en la vía pública un refugio, otros solo los dejan salir y entrar cuando quieran a sus viviendas.

En un recorrido hecho por EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, se pudo corroborar que en la calle Progreso y Campo Deportivo se localizaron más de treinta perros que andaban sueltos, varios de ellos de importante tamaño, todos sin correa e incluso haciendo sus necesidades fisiológicas en donde podían.

El señor José González, manifestó ser afectado por la gran cantidad de perros, pues aseguró que cerca de la calle Sandia, tenía un corral para conejos, pero los mismos canes destruyeron dicho espacio y se comieron a sus animalitos.

“Ya cuando me enteré de lo que habían hecho estos animales, corrí, pero no los alcance, se echaron a correr, me mataron a todos mis conejos ¿sabe de quién son los perros? Pues no, por eso no pude reclamarle a nadie”, dijo el afectado.

Son diferentes las razas que se pueden observar, desde pequeños hasta Rottweiler y Dóberman, incluso uno que otro Pitbull lo cual habla de la gravedad que esto puede llegar a representar para quienes caminan por el sitio y no son vecinos de la comunidad.

“Hay mucho aquí, en la esquina del campo se juntan muchos más todavía, no sé qué movimiento se pueda hacer aquí, pero si estaría bien que trajeran a la perrera o que la misma gente controle a todos esos perros que están sueltos, en realidad no saben si hacen daño o no hagan daño”, dijo Mary Monroy quien caminaba con su hijo de apenas tres años en la vía pública.

Mencionó que al parecer muchos de ellos si tienen dueño, pero se les hace fácil dejarlos en plena calle, aunque no sean ellos quienes tengan que lavar sus heces fecales, lo cual podría detonar en un problema de salud aún más complejo.

Por ello los ciudadanos de ese lado del municipio pidieron el apoyo de autoridades para que retiren a estos animalitos, algunos que son dejados en la calle de manera irresponsable y otros que han sido dejados al abandono.