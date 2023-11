Alerta infonavit fraude a usuarios 

La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el estado, Diana Félix Andrade alertó a los trabajadores para evitar ser víctimas de falsos gestores o “coyotes” que buscan engañarlos ofreciéndoles retirar el dinero en efectivo de su subcuenta de vivienda a cambio de algunos pagos económicos.

Durante su visita al municipio de San Juan del Río para encabezar la Feria de Servicios Infonavit, la delegada refirió que en lo que va del año, van 10 casos de este tipo que se registran en la localidad, mismos que han sido turnados a las autoridades correspondientes con la finalidad de que se castigue este tipo de malas prácticas.

Mencionó que todos los casos de fraude que se han registrado han sido en el municipio sanjuanense, por ello, la importancia de que los trabajadores sepan que para todo tipo de trámites son directamente en las oficinas del Infonavit y gratuitos, ya que no se cobra por llevar a cabo estos mismos.

“Justo hoy platicaba yo en la exposición que di a los inmobiliarios, la persona profesional inmobiliaria no acude a las malas prácticas para una solución habitacional, eso es sancionado por la ley, les decía que identificamos que en San Juan del Río se están haciendo malas prácticas con el "unamos crédito", esta es una solución maravillosa, no es posible que los falsos profesionales se aprovechen de estos productos y de la gente, entonces, nuestro llamado es a que no se dejen engañar, todos los trámites del Infonavit son gratuitos”.

Comentó que todos los casos registrados han sido en San Juan del Río, lugar en donde muchas familias eligen vivir y para adquirir una vivienda, por ello, insistió en que es necesario que los trabajadores estén alerta y eviten ser víctimas de los defraudadores.

“Si una persona les está prometiendo sacar su ahorro del Infionavit, les está engañando, no hay ninguna forma de sacar el dinero del Instituto, que son de los trabajadores, si no es a través de una solución habitacional directamente y sin intermediarios, cualquier persona que pida dinero a cambio de tramitar la subcuenta de vivienda, está engañando”, finalizó.