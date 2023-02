Alertan de gripe aviar en aves silvestres

La presidenta de Causa Ambiental A.C., Alma Candelas Pérez, alertó a la población del municipio de San Juan del Río a no atrapar, ni manipular aves silvestres que estén evidentemente enfermas o muertas, debido a posibles brotes o casos sospechosos de gripe aviar.

Refirió que es común que la ciudadanía ayude a las aves lastimadas o en condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, alertó que puede ser riesgoso tras el virus que prevalece entre esta población.

“No solamente les está pegando a las aves de corral sino a las aves silvestres, por eso el llamado de qué si se encuentran una ave silvestre enferma, no la quieran rescatar, que mejor la reporten a las autoridades y si no que se acerquen a nosotros, o a cualquier autoridad como Semarnat o a la Profepa para reportar que hay un ave con sospechas de gripe aviar, ya me ha tocado atender algunos casos y se las han llevado a sus casas y esa gripe aviar también la pueden contagiar a los humanos y a las mascotas, entonces es bien importante no tratar de rescatar aves silvestres y pues hay que tener mucho cuidado”.

La ambientalista refirió que desde el pasado 22 de abril de 2022, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la presencia del virus de influenza aviar de alta patogenicidad exótico para México, en el estado de Coahuila, identificado por pruebas diagnósticas moleculares como tipo A, subtipo H7N3, es por ello, que pidió reportar aves silvestres sospechosas al número 800 751 2100, 55 5905 1000 ext. 51236, 51242 y 51243 así como la dirección general de Vida Silvestre al teléfono (55)56243610.

Recomendó a la ciudadanía mantener las aves silvestres alejadas de menores, adultos mayores, aves de corral y otros animales domésticos, por lo que en dado caso de haber rescatado algún tipo de estos ejemplares, monitorear su estado de salud, ya que si una persona comienza a sentirse enferma, debe solicitar una valoración médica para descartar afectación por esta causa.

Por lo anterior, reiteró el exhorto a la población a realizar una observación minuciosa de aquellas aves silvestres que puedan encontrar y en todo caso, reportar oportunamente a las autoridades correspondientes para evitar hechos que lamentar.

Algunos de los síntomas que pueden identificar en las aves silvestres son como; disminución en el consumo de alimento, disminución de la actividad, plumas erizadas, sinología respiratoria como tos y estornudos, sinología nerviosa, entre otros.

“Mucha gente piensa que la gripe aviar sólo le da a las gallinas y no, ha habido mucha gente que nos está reportando que se encuentran aves silvestres y como que las quieren rescatar y más bien, se van a exponer, mejor que nos reporten a nosotros a las autoridades encargadas del medio ambiente”, concluyó.