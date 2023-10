Alianza debe de ser por alcaldías: Guillermo Vega

La alianza entre PAN, PRD y PRI debe de establecerse para contender por las alcaldías en el estado y no por los cargos del Congreso Local, toda vez que esto no convendría a los partidos que cuentan con porcentajes bajos de votación, quienes deben de luchar por mantener sus registros en la entidad, dio a conocer el diputado local por el X distrito, Guillermo Vega Guerrero.

Refirió que si bien una alianza para contender por los cargos legislativos locales beneficiaría al Partido Acción Nacional, esta medida no convendría a partidos con porcentajes de votación bajos. Explicó que al estar prohibida la trasferencia de votos entre partidos, los institutos políticos pequeños corren el riesgo de perder el registro si no alcanzan el número establecido dentro de la alianza.

Explicó que dichos los partidos políticos pequeños deben de competir por el voto de mayoría, a fin de alcanzar cifras que les permitan mantener su registro en Querétaro. En las elecciones para diputaciones locales de 2021, el PRI alcanzó el 12.8 por ciento de las votaciones. En tanto, el PRD apenas obtuvo 1.3 por ciento de los votos, lo que representó 11 mil 7 sufragios. Ninguno ganó algún distrito.

“Yo creo que iría más por lo ejecutivo (la alianza) y voy a decir por qué. Porque si vamos en lo legislativo, al PAN le conviene, pero a ellos no. Porque para mantener el registro de los partidos en el estado, ellos requieren competir en los distritos de mayoría y en virtud de que hoy no existe, por prohibición constitucional, la transferencia de votos, no podríamos sostener a muchos partidos, no voy a decir quién, pero los más pequeños, si no compiten y no luchan por el voto de mayoría”, comentó.

Ante este escenario, comentó que en lo que respecto a las elecciones por diputados locales, los tres partidos políticos involucrados deberán de negociar y definir una estrategia diferente, esto por el bien de los partidos pequeños. “Yo creo que en lo legislativo sí va a haber alguna clase de estrategia diferente por el propio bien de los partidos chicos”, subrayó.

Reiteró que en un inicio él fue un defensor de no conformar la alianza en lo local. Sin embargo, aseguró que su postura cambió a raíz de las malas decisiones que ha tenido Morena en el Gobierno Federal y por la conformación del Frente Amplio por México, que impulsa a Xóchitl Gálvez Ruiz, como virtual candidata a la Presidencia de la República.

“Yo era un convencido de no ir con el PRI. Yo aquí en mi vida política luché contra el PRI siempre, pero no contábamos con la astucia de Morena. No contábamos con que iban a llegar a destruir al país y hoy es un mal menor (la alianza)”, concluyó.