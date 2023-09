Carmen Nieto se apunta para el 2024

La presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, Carmen del Rosario Nieto Chávez, aseguró que tiene interés de contender por alguno de los cargos que estarán en juego en las elecciones del 2024, especialmente por la alcaldía. No obstante, puntualizó que será al interior del propio instituto político donde se tomen este tipo de decisiones, así como los perfiles que participarán en los próximos comicios.

En entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, la dirigente local del partido tricolor manifestó que buscará participar en las elecciones del siguiente año. Afirmó que si bien su aspiración es la presidencia municipal, esto se definirá al interior PRI sanjuanense. Además, subrayó, de que para tomar esta decisión se tienen que considerar otros aspectos como la definición de la alianza opositora en el municipio y el tema de equidad de género.

Local Se deben respetar los tiempos electorales, afirma PRI

“También me gustaría participar, pero todavía no se aterrizan muchas cosas. Primero la coalición y en segundo la equidad de género. En estos temas no sabemos cómo va a estar, depende de esta situación el quién va a participar al final, pero estamos nosotros integrados y a quien designen, a quien nos impulse, vamos nosotros a apoyar, a quien sea. Estamos todos trabajando en esto”, comentó.

Aseveró que de no concretarse su aspiración a la alcaldía de San Juan del Río, ella está dispuesta a apoyar al partido tricolor desde cualquiera de las posiciones en las que participe. Reiteró que la definición de esto solo se dará en el Comité Municipal y con base en las determinaciones que pudieran venir a futuro, especialmente lo relacionado con la alianza entre PRI, PAN y PRD, consolidada en el llamado Frente Amplio por México.

Carmen del Rosario Nieto Chávez pertenece a una familia con gran arraigo priista en San Juan del Río, de hecho, algunos de sus consanguíneos han gobernado el municipio. Su padre, Gustavo Nieto Ramírez, fue presidente municipal por el PRI durante el periodo de 1976 a 1979; mientras que su hermano Gustavo Nieto Chávez fue alcalde emanado del partido tricolor en el trienio comprendido del 2009 al 2012. Este último personaje volvió a buscar la alcaldía en 2021, pero fue derrotado por el panista Roberto Cabrera Valencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sería un honor (ir por la presidencia municipal), pero al final es un proceso dentro del partido, dentro del comité nos tenemos que poner de acuerdo y las personas deberán estar o no de acuerdo en ese sentido. Para mí sería un honor, me encantaría. Pero, en cualquiera de las posiciones que yo pueda participar y sumar a San Juan y a mi partido, estoy encantada y apoyar a quien salga también”, enfatizó.