Sin “destapes” en el PRI para elecciones de 2024

Aunque el proceso electoral de 2024 cada vez está más cerca, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río no ha puesto sobre la mesa ningún nombre para abanderar las candidaturas de los comicios del siguiente año, aseguró la presidente del Comité Municipal del partido tricolor, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que si bien en el PRI existen muchos perfiles para encabezar las diferentes candidaturas que se estarán disputando, por el momento no se ha nombrado a alguna persona en específico para ello. Agregó que ninguno de los militantes se ha enfoca en buscar la candidatura y que por el contrario todos han trabajado para fortalecer la estructura del partido.

“Tenemos muchos perfiles, la verdad es que todos pudiera ser candidatos. No tenemos ahorita a alguien definido, no nos han dicho tampoco quién, pero estamos trabajando para el partido en este momento. Yo creo que nadie se ha concentrado en querer ser candidato, ahorita estamos fortaleciendo a nuestro partido (…). Ahorita no ha salido ningún nombre, pero sí puedo decir que los perfiles están ahí y son muy buenos perfiles”, comentó.

Refirió que para la definición de alguna candidatura también se está a la espera el tema de la paridad de género, a partir de la cual se podrá definir a la persona que estará al frente de las candidaturas que se estarán disputando en 2024. Añadió que al interior del Partido Revolucionario Institucional existen militantes con una gran trayectoria política, lo cual podría avalarlos para conseguir una candidatura del instituto político.

Asimismo, aseveró que uno de los puntos centrales que se analizarán para designar las candidaturas será el trabajo que se haya hecho dentro del partido con y en favor de la militancia priista. Puntualizó que no se aceptarán a figuras que no hayan trabajado en este último año en la restructuración y fortaleza de las bases del partido tricolor en San Juan del Río.

“Hay muchas personas que tienen las características y tienen la carrera política para dar ese brinco, que podrían respaldarnos porque han defendido al partido. Eso es importante, no puede llegar de la nada, ahorita estamos trabajando mucho. Lo que sí se va a considerar es que hayas trabajado, que no vengan un mes antes a decirnos que son candidatos, eso sí lo tenemos muy claro aquí en el comité de San Juan que no va a pasar eso. Estamos los que estamos trabajando”, subrayó.

Finalmente, indicó que no se ha informado la fecha para nombrar a los precandidatos, de manera que por el momento continuarán trabajando con la militancia priista para reconstruir la estructura que el partido tricolor tuvo años atrás y que le permitió acceder al poder en la demarcación.