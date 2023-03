PRI no va por alianzas en San Juan del Río, afirma dirigente

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río no iría por alianzas con otros institutos políticos, ya que en este momento no necesita de ellas. Las alianzas deben de ser internas, con la militancia, para recobrar la confianza y reconstruir la estructura que años atrás tenía el partido en el municipio, afirmó la presidenta del Comité Municipal del PRI, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Específicamente sobre una posible alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), refirió que si bien las decisiones de la conformación de coaliciones se dictan desde el Comité Ejecutivo Nacional, su postura actualmente está dirigida a fortalecer el instituto político en lo local. Además, agregó que hoy por hoy un pacto no sería benéfica para el PRI, toda vez que estaría en desventaja.

Local El PRI no se cierra a alianzas: dirigente

“El PRI necesita de alianzas de los mismos priistas, necesitamos a los priistas. Necesitamos hacer esas alianzas para fortalecer nuestro partido. Necesitamos fortalecernos primero, no podemos entrar con otro partido político, aunque eso no lo decido yo, yo decide el nacional, pero mi postura es esa. Necesitamos fortalecernos, no podemos entrar con un partido en desventaja porque sería entonces terminar con nuestro partido”, comentó.

Asimismo, puntualizó que en la política es necesaria la coherencia, situación que no se daría si es que se conforma una alianza con el PAN, toda vez que, aseveró, mientras el PRI en el municipio ha abanderado causas sociales, el partido blanquiazul se ha enfocado en fortalecer al sector empresarial, además de que no ha habido una buena administración de los recursos públicos municipales.

En ese sentido, aseguró que los gobiernos priistas que han estado al frente del municipio son quienes han volteado a ver a sectores desfavorecidos, especialmente, dijo, en las comunidades, donde en ocasiones existen muchas carencias.

Te puede interesar leer: Fortalecer las bases, objetivo de 2023: PRI

“No los necesitamos para esto, no en este momento. Hay que ser coherentes, en la política hay que ser coherentes y como PRI estamos abanderando causas sociales, y aquí en el municipio se han portado mal con los recursos del municipio, se han administrado pesimamente, fortaleciendo empresas o particulares, o sea se debe trabajar para todo el municipio (…). Trabajamos con la frente en alto porque los gobiernos priistas han sido excelentes en el estado y en el municipio”, apuntó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Expresó que en caso de darse una alianza, esta tendría que ser necesariamente para fortalecer al PRI, sin condicionamientos y con espacios dentro del H. Ayuntamiento Municipal, así como en el gabinete. De no ser así, sostuvo, no hay manera de que en San Juan del Río exista una coalición con el Partido Acción Nacional.