Alista Tequisquiapan nuevo estacionamiento

Un seguro e innovador estacionamiento se construirá en el corazón de Tequisquiapan, mismo que ya se encuentra en proceso de construcción como parte de la evolución que tendrá el residencial El Relox.

Lo anterior lo dio a conocer uno de los socios del proyecto, David Dorantes Reséndiz, quien aseguró que poco más de 500 vehículos podrá albergar este ambicioso lugar, el cual, comentó que sin duda, llegará a resolver aquellos problemas precisamente de estacionamiento, dando con ello una opción a los turistas nacionales y extranjeros para recorrer a pie las calles céntricas.

“Esto va a ser el estacionamiento subterráneo, hoy en Tequisquiapan se necesita de un espacio de este tipo, llegan los turistas y no hay donde estacionarse, se improvisan algunos lugares, terrenos o casas y eso hace que la gente estacione su carro y no hay más, hace que haya poca venta o la disminuye porque no hay donde estacionarse y la gente se empieza a estacionar en cualquier lugar generando un caos, creemos que esto ayudará a resolver parte de la necesidad en cuanto a movilidad para el centro de la población”.

Dijo que la idea es que antes de que concluya el 2023, el lugar inicie con sus actividades, con la intención de brindar un mejor lugar a los visitantes, es por ello, que los trabajos de edificación se tienen en proceso para crear los cuatro niveles subterráneos e innovadores que se tendrán en el residencial El Relox.

Consideró que este lugar será un plus para el municipio, pues este nuevo lugar se ubicará aledañamente al jardín Miguel Hidalgo, lugar caracterizado por la visita de los turistas, además de que consideró, ser una de las zonas más visitadas por las personas que vienen de fuera a conocer el centro de la localidad, ya sea por su belleza arquitectónica, venta de cestería o bien, por su tradicional pan de queso y café característico del Pueblo Mágico.

Finalmente consideró que es un proyecto que aportará al crecimiento y buen desarrollo del municipio tequisquiapense, caracterizado por ser uno de los más visitados por el turismo nacional y extranjero, por ello, agradeció el apoyo del gobernador del estado, Mauricio Kuri González y al gobierno municipal, tras el impulso para la innovación de El Relox.