Alistan certificaciones anticorrupción para servidores públicos de San Juan

Se tiene prevista la certificación de servidores públicos anticorrupción en el municipio de San Juan del Río, tras la participación de trabajadores del gobierno municipal en el taller orientado a las buenas prácticas administrativas.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jorge Sánchez Martínez, quien aseguró que a nivel estatal son pocos municipios los que se tienen por certificar en este sentido, entre ellos, el municipio sanjuanense, así como Pedro Escobedo, Tolimán y San Joaquín.

Aunque no precisó el número se servidores públicos de San Juan del Río que serán certificados, dijo que cientos de ellos, participaron en la capacitación, en aras de formar parte de los acuerdos establecidos el 9 de diciembre del año pasado para dicho fin.

“Mi objetivo es coordinar las actividades que vayan en prevención, disuasión y el combate a la corrupción, pudimos constatar la capacitación de conocimiento de temas anticorrupción a los servidores públicos, queremos abarcar el 100 por ciento del grueso de la población laboral, queremos llegar al 100 por ciento en el estado, al 100 por ciento en los municipios, actualmente nos faltan cuatro municipios para poder concluir con nuestras capacitaciones y certificaciones”.

Aseguró que esta acción busca prevenir las malas prácticas desde cualquier área de la administración pública, pero además judicial y legislativa, es por ello, que adicional a los gobiernos municipales, otros organismos se encuentran en proceso de certificación.

“Esto deviene de una política estatal anticorrupción el señor gobernador el 9 de diciembre firmó donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, construimos un grueso de servidores públicos previniendo la corrupción y esto se va a lograr siempre y cuando estemos con conocimiento de las consecuencias de un acto de corrupción”.

Finalmente consideró que la corrupción es un acto que no se debe tomar a la ligera, “la corrupción es un acto que de verdad nos puede quitar oportunidades, lo más interesante para hablar de la corrupción es cómo perciben estos actos, podremos nosotros trabajar con mil capacitaciones, tres mil cursos pero si no están decididos a tomar la acción por cada uno de los servidores, no podremos cambiar”.