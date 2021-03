Alistan llegada de vacunas anti Covid-19 a San Juan del Río

Liliana San Martín Castillo, presidenta municipal interina de San Juan del Río, dio a conocer que ya se alista la llegada de vacunas anti Covid-19 para esta demarcación, en donde se estaría priorizando a los adultos mayores y con ello bajar la incidencia, además de romper la cadena de contagios.

En entrevista, recordó que el presidente con licencia, Guillermo Vega Guerrero, previo a su salida del Ayuntamiento emitió un exhorto respetuoso a la Secretaría de Salud de la federación para que se tomara en cuenta al municipio para que se vacune a la población contra este virus que ha cobrado decenas de víctimas.

Aunque no precisó la fecha en la que podrían llegar las unidades para aplicarse, dijo que ya se está trabajando en la cuestión de logística para los espacios en donde se vaya a vacunar a las personas, tras adelantar que será en lugares públicos donde se cumpla con el esquema de seguridad y amplitud para los beneficiados.

“Estamos muy próximos a recibirlos, hoy precisamente me puse a disposición de lo que se ofrezca, haciendo la coordinación de trabajos, no me toca compartir la fecha, pero desde luego estaremos participando con la disposición de espacios públicos con el tema de logística. Estamos a breves momentos de que estén aquí”.

San Martín Castillo argumentó que este resultado tiene que ver además con el compromiso de muchas instituciones que buscan el mismo objetivo, garantizar la salud y agilizar la aplicación de este importante biológico.

Cabe señalar que, de acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Bienestar, apenas hace unos días la delegada estatal de esta dependencia, Rocío Peniche Vera y Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), sostuvieron un encuentro que tuvo como finalidad precisar el Plan Nacional de Vacunación y su operatividad en los municipios con mayor concentración poblacional; San Juan del Río, Corregidora y Querétaro, en los cuales se tiene contemplada la participación de la comunidad universitaria y la disposición de espacios universitarios como centros de vacunación, que incluyen la red de frío para la conservación de las dosis.

En la reunión se reiteró la invitación a la UAQ para contar con su colaboración en el arranque de la Jornada de Vacunación en los municipios de la zona metropolitana, y que sea un proceso ordenado y ágil en beneficio de los adultos mayores y la población en general.