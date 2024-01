Ampliarían programa de apoyo alimenticio

El programa de apoyo alimenticio que se ejecuta a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de San Juan del Río, tendría una ampliación, pues pasaría de 500 a 900 usuarios en este 2024, con lo cual se beneficiaría a más familias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad al interior de la demarcación, dio a conocer la titular de dicha dependencia, Rosalba Ruiz Ramos.

Recordó que durante el 2023 fueron 500 las familias sanjuanenses que recibieron el apoyo alimenticio otorgado a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, destacando que quienes forman parte de este programa son usuarios de las distintas comunidades y colonias que conforman la demarcación, principalmente aquellos cuya economía se ha visto mermada.

Local Apoyarán con laptops a estudiantes sanjuanenses

Agregó que entre los beneficiarios se encuentran sectores específicos como artesanos, taxistas y pescadores, que son grupos que se han visto severamente afectados a raíz de la pandemia de Covid-19 o bien, en el caso de las familias que se dedican a la actividad pesquera, por las condiciones de sequías que se vivieron a lo largo del año pasado.

“De hecho sí, probablemente lo vamos a incrementar a 900 usuarios, teníamos nada más 500 y yo creo que van a incrementar a 900 (…). Son taxistas, artesanos, pescadores de las palapas que se han visto muy golpeados porque no ha habido lluvia, entonces no han podido producir, no se está haciendo el movimiento de la economía. Son más o menos esos grupos a los que se les sigue apoyando”, comentó.

Durante una entrega de estos apoyos realizada en noviembre del año pasado, se informó que el programa beneficiaba a un grupo de artesanos originarios de la localidad denominada Ampliación Santa Bárbara la Cueva, a habitantes de El Granjeno, La Corregidora, Barrio de la Concepción y colonia La Fátima, así como integrantes de los sectores de taxistas y pescadores oriundos de la comunidad de La Estancia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En aquella ocasión, la funcionaria destacó que este programa dota a las familias de los productos de la canasta básica y en consecuencia les permite ahorrar dinero, mejorando de esta manera la economía familiar. Además, precisó que la iniciativa se implementó a raíz de observar la crisis por la que cruzan decenas de personas en la demarcación, la cual se agravó durante la pandemia de Covid-19.

Finalmente, Ruiz Ramos mencionó que la entrega del apoyo alimenticio es mensual, añadiendo que este programa se une a los otros que mantiene la dependencia que encabeza, como el denominado “Abrazos de ayuda” y las becas municipales, las cuales también tendrán una ampliación en el número de beneficiarios, pues durante este 2024 serán 20 mil alumnos.