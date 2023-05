Apuesta Marcia por reelección

La diputada federal por el ll distrito, Marcia Solórzano Gallego, dijo que no descarta la posibilidad de ir en busca de la reelección por este mismo cargo, desde luego, respetando los tiempos electorales y que siga contando con el apoyo del partido que ha venido abanderando.

Señaló que, desde su perspectiva, aún se pueden generar diferentes estrategias en beneficio de los tres municipios que representa, como lo son San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, con quienes ha asumido compromisos para ir por la vía del desarrollo.

Subrayó que, ella es respetuosa de los tiempos que se marquen en el panorama electoral, y que no es momento de adelantarse, pero que, sí le gustaría estar en las boletas del 2024, y con ello seguir siendo parte de la oposición en la cámara baja.

“Si el partido me lo permite, la gente me lo permite, pues vamos a seguir trabajando, yo vivo aquí en San Juan del Río y encantada de la vida, de poder seguir siendo servidora pública desde el plano político o desde el plano civil. Sí, claro que sí, para la reelección, es un trabajo que no ha sido fácil, porque se deben atender a tres municipios”.

En este sentido, agregó que esperar a lo que determine el Partido Acción Nacional para cuando se avecinan los tiempos electorales, al advertir que tampoco es una cuestión que la distrae en este momento.

La actual legisladora de estos tres municipios, hizo énfasis en que la cámara de diputados federales necesita seguir fortaleciendo el número de diputados emanados de otras fuerzas políticas para hacer frente al bloque del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes advirtió cada día deja con menores posibilidades para crecer a la población más vulnerable de México.

“Aparte se debe compartir el tiempo con ir a la Ciudad de México, entonces yo creo que hemos venido avanzando bien, trabajando bien, con el compromiso que conlleva el hecho de ser diputado federal, si me lo permiten encantada de seguir participando y sobre todo sumando los esfuerzos para que a los tres municipios les vaya bien”, añadió.