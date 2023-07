Arrancan obra en El Chamizal

Con una inversión de 3.3 millones de pesos, se dio arranque a la obra de rehabilitación de la calle Prolongación Nayarit de la colonia El Chamizal, en el municipio de Pedro Escobedo, con la cual se pretende beneficiar a cerca de 330 habitantes, dio a conocer el alcalde de esta demarcación, Amarildo Bárcenas Reséndiz.

Añadió que esta intervención consiste en la colocación de empedrado ahogado, construcción de banquetas, guarniciones y topes, así como la colocación de tuberías para redes de los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

“Se va a intervenir desde el drenaje, líneas de agua, banquetas, guarniciones y por supuesto, lo que es el rodamiento del empedrado ahogado. Quiero agradecerles a los vecinos, pedirles la paciencia que arrancan los trabajos de esta obra, donde se está invirtiendo 3.3 millones a beneficio de toda la colonia de El Chamizal”, comentó el presidente municipal.

Puntualizó que estas acciones representan un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado en beneficio de las comunidades y colonias que conforman la demarcación escobedense. Asimismo, reconoció que este tipo de obras son reflejo de la labor que se ha realizado de la mano de la ciudadanía.

“Así es como decirles (sic) que estamos trabajando junto con el señor Gobernador, Mauricio Kuri, en lo particular en Pedro Escobedo, con todo mi gobierno. Agradecerle a todo mi equipo de trabajo que me acompaña y en lo particular a los ciudadanos de esta colonia de El Chamizal, mi reconocimiento, mi agradecimiento y por supuesto, el excelente trabajo que hemos hecho entre sociedad y gobierno, de la mano”, mencionó.

Reiteró que su administración continuará trabajando de manera cercana con el Gobierno del Estado, a fin de seguir beneficiando a las comunidades a través de la obra social.

Finalmente, tras el arranque de obra, el edil realizó un recorrido por la zona, donde estuvo acompañado de vecinos del sitio, así como de regidores del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, directores de área, autoridades auxiliares y secretaría de la actual Administración Pública Municipal.