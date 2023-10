Artesana sanjuanense destaca a nivel nacional

La decoración artesanal que este año portarán los premios absolutos de la Carrera Panamericana estará a cargo de la artesana e investigadora, Silvia Velasco Orozco, sanjuanense que ha logrado destacar por plasmar la iconografía de Querétaro en distintas bases.

Entrevista por El Sol de San Juan del Río, Velasco Orozco compartió que tras manifestar su interés para plasmar diseños iconográficos del país en los premios que recibirán los ganadores, fue entrevista y elegida para la decoración artesanal que llevarán las bases de los premios absolutos.

Emocionada se dijo estar, porque aseguró que destacó de entre varios artesanos a nivel nacional, quienes asimismo manifestaron su interés por plasmar arte de ixtle, telar de cintura, wixarika o huichol, y fue ella a quien eligieron para decorar los premios en los tres primeros lugares.

Silvia Velasco es artesana, investigadora y creadora de la Caja Queretana A.C., y apenas este fin de semana, acudió a la capital queretana a la presentación de los premios en los cuales se ve plasmado su trabajo, pues este 16 de octubre, los integrantes de la Carrera Panamericana 2023 pasaron por la entidad queretana tras venir de la Ciudad de México y conducirse a Guanajuato.

Lo anterior, porque dijo que se tiene proyectado que la Carrera concluya en Nuevo León el próximo 19 de octubre, sitio al cual, Velasco Orozco, aseguró que acudirá para entregar los premios a los ganadores, extranjeros que dijo, van de punteros por el momento.

Iconografía de varios estados se plasmaron en los premios absolutos. Foto: Cortesía | Silvia Velasco Orozco.

“Se llaman premios absolutos, primero, segundo y tercer lugar, fueron dos para piloto copiloto, me invitaron hace como tres meses, me hicieron pruebas, ellos querían que los premios estuvieran decorados con algún diseño artesanal de México y entre varios artesanos me eligieron a mí de la República, habían escogido de diferente estado, pero le encanto mi propuesta”.

Precisó que los diseños artesanales que portan los trofeos son iconografía del estado queretano, llevan el bordado tradicional de los estados “así como los nombres de los estados de inicio al final, igual con alguna cincografía artesanal representativa”.

Apuntó que los premios del primer lugar son en color azul, el segundo es en color naranja y el tercero el verde, con la finalidad de que se notara la diferencia, pues dijo que cada uno lleva su toque artesanal a base de pintura acrílica con base de grana cochinilla silvestre y pinceladas de punta fina.

Finalmente agregó que es la primera vez que se otorgan premios de este tipo a los participantes, en los cuales influyen las manos artesanas para darles ese toque artesanal en lo que se plasma la cultura y raíces del país.